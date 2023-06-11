經濟日報社論／通盤檢討扣除額 保障租屋族

立法委員針對綜合所得稅扣除額提出多項修正案，立院會期接近尾聲仍未審議，建議行政院從落實居住正義，因應人口問題的高度，及時改進扣除額制度，以發揮政策性功能。

扣除額制度的第一個問題，就是標準扣除額（標扣）和列舉扣除額（列扣），兩者之間已經失衡。2018年推行股利所得稅新制，標扣提高至12萬元，造成採列扣的申報戶，由2017年的15％，降至2018年的9％。採標扣平均每戶只扣除17萬元，約為列扣平均每戶扣除34萬元的一半，顯示列扣由高所得者享受的累退現象，對超過九成的納稅人形同虛設。而標扣隨物價上漲自動調高，但列扣則無，有必要針對訂有金額上限的列扣項目，隨物價調高。

其次，特別扣除額（特扣）表面上有七項，但因過去不讓上班族扣除成本、費用，被判為「違憲」，才將薪資所得特別扣除額（薪扣）改為薪資的成本費用，並非特扣。而為了節省行政成本，減少爭議，2018年「薪扣」提高至20萬元，其實也非減稅。財產交易損失特別扣除額（財扣），性質上屬於財產交易所得的盈虧互抵，也不特別。因此，特扣實際僅有五項，顯然還有增列的空間。

最後，也是最重要的，面對房價高漲，青年弱勢不但買不起，租屋族更因房租連漲13年，租不起成了痛中之痛，又衍生不婚、不生，使少子化問題更趨嚴重，台灣即將進入「超高齡」社會，失能人口正往百萬人大關逼近，從政策高度盤點特扣已是當前急務。

目前幼兒學前費用扣除額（幼扣）只有12萬元，對青年的誘因效果不足，建議提高至24萬元。長照特別扣除額（照扣）方面，一年才12萬元，也是微不足道，急需調高到24萬元的水準。

教育學費特別扣除額（教扣）方面，鑑於私立大學學費是公立大學的兩倍以上，公立大學學生的家庭相對處於經濟優勢，從社會公平應對私立大學的學生提高教扣額度。

至於儲蓄投資特別扣除額（儲扣），高達27萬元，享受者為高所得者，是稅制不公的主因之一。從租稅公平及財政收入考量，可以調降儲扣的額度，作為提高照扣、幼扣以及租扣改列特扣的替代財源。

房租支出扣除額（租扣）額度只有12萬，低於房貸利息支出扣除額（貸扣）30萬，顯示政府鼓勵買房，卻歧視最弱勢的租屋族。2020年申請租扣的只有2.39萬戶，占全國租屋戶不到3％，可謂形同虛設，有違公平及中立原則，應當至少提高至24萬元，且隨消費者物價指數（CPI）調整。更有必要將租扣改列為特扣。

但因租屋黑市，申請租扣反而被房東制裁而租不到。內政部有必要在租賃專法中「強制登錄」租賃或閒置狀態，才能保障租屋弱勢。且因房東繳納的房屋稅、租賃所得稅增加，超過租扣金額提高造成的稅收損失，財政收入不減反增。