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聯合報黑白集／那兩年發生的事

聯合報／ 聯合報黑白集
不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐25億元引輿論譁然，市場對管控P2P聲浪再起。圖／聯合報系資料照
不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐25億元引輿論譁然，市場對管控P2P聲浪再起。圖／聯合報系資料照

im.B和三聯詐騙案，是最近廣受議論的吸金詐騙事件。兩案的共同點是：前科犯改名變身，利用與綠營權貴的交往為自己鍍金，並供養民代及中層官員當成眼線，使自己茁壯。二○一六年，調查局即接獲檢舉立案調查im.B，卻因金管會一紙公文稱其借貸模式「未違反銀行法」，使偵辦整整貽誤七年。

當年發出這紙公文的金管會主委，經查為李瑞倉。不動產借貸媒合平台或許是新的經營模式，但金管會疏忽主嫌曾國緯的犯罪前科及通緝犯身分，又未深入了解這種吸金方式的風險，才草草回文。結果導致詐騙案擴大，廣大民眾受害。

無巧不巧，im.B借貸平台和三聯集團吸金都成立於二○一五年，並在其後幾年大展身手，不斷四處買地擴展版圖。他們所憑藉的，就是快速結交綠營權貴建立人脈圈，塑造光鮮、有錢、有後台的形象。二○一七年，金管會一紙公文稱im.B吸金「不違反銀行法」，阻斷了調查局的調查。也是那年，三聯主嫌徐少東經人介紹，認識了當時的調查局長蔡清祥；直到兩年後他案發被收押，已升任法務部長的蔡清祥才與他斷絕來往。

曾國緯和徐少東都有暴力討債前科，前者甚至遭通緝多年，卻都藉由改名與綠營權貴交往。怪只怪，政黨輪替那兩年，政府落鏈，行政倫理斷鏈，台灣便成了歹徒的新樂園。

吸金 詐騙 曾國緯

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