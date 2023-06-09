聯合報黑白集／相信的人舉手！

台積電董事長劉德音答覆股東，政府說不會缺電，「我們只能相信」。他說這話其實帶著苦笑，身為「護國神山」第一支柱，難道能說不相信政府？相對的，台灣美國商會就不客氣了，白皮書直批我國能源轉型進度「落後」，衝擊國家安全。很顯然，美國商會選擇「不相信」。

大企業沒有說真話的自由，這個人們能理解。因此，儘管劉德音說得「含蓄」，許多人仍聽出有「弦外之音」。藍委認為，他在「暗酸」政府；連綠委都覺得，政府讓他心有疑慮，就該改善。蔡總統的能源轉型政策幾年來不斷跳票，連賴清德都立場鬆動，當用電大戶劉德音說「我們只能相信」，心中其實是滿滿無奈。

「有政府，請安心」是政府的響亮口號，什麼「國家隊」都喊得嚇嚇叫，但結果又如何？新冠疫情期間，政府堅持隔離並拒絕讓民眾普篩，蔡總統則帶頭吹捧高端疫苗；結果全民失去快篩自主權，而百萬「高端勇士」出不了國門。「相信政府」，下場何其慘烈！

七年前，大家也都相信八千八百億的前瞻建設會打造出不同的台灣；但七年過去，人們看到的是揮霍和分贓，卻看不到國家的「前瞻」？忙碌的外交及軍購，只把台灣更推向戰爭邊緣，誰看到了國家安全？

劉德音「只能相信」，美國商會則選擇不信，台灣民眾更相信誰？