聯合報社論／攘外須先安內：侯友宜必補的三塊拼圖

民進黨最近爆出連串性騷擾爭議，蔡總統、民進黨主席賴清德接二連三道歉。對手深陷性騷風暴，照理說國民黨總統參選人侯友宜應該獲利；但觀察最近民調，賴清德仍然領先，侯友宜並未明顯得分。民進黨形象雖大受衝擊，但國民黨卻仍處於「茶壺內訌」，侯友宜攘外須先安內，補足他勝選所需的三塊關鍵拼圖。

國民黨主席朱立倫先前宣稱要籌組「非綠聯盟」，團結在野對抗民進黨；然而，鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲卻另行營造「非侯聯盟」。其間，傳出「郭董敗部復活三部曲」、「換侯」等耳語，基層小雞難掩「藍色憂鬱」。此外，立法院前院長王金平三度拒任侯友宜競總主委，卻推薦郭台銘為最佳人選。這些波折，說明侯友宜如何整合泛藍山頭，使自己成為「非綠共主」，是他首先要拾回的第一塊拼圖。

國民黨宣布徵召後，侯友宜原本打算促成「侯郭會」，營造團結氣象；但郭台銘隨即赴日「散心」，兩人錯失會面機會。金門迎城隍原是第二次機會，但侯友宜因故婉拒金門行，反讓郭、柯曖昧的「海誓山盟」模糊焦點。侯友宜雖逐一拜會藍營前閣揆蕭萬長、陳冲、毛治國、江宜樺等人，以示「取經」；但與郭台銘、韓國瑜卻仍「王不見王」，讓綠營見縫插針分化。侯友宜「禮賢下士」顯然不夠，更應以「三顧茅廬」的誠懇和謙卑，放下自命清高的身段，才能號召藍軍支持者歸隊。

侯友宜的競選團隊，主要由他連任新北市長的同班人馬擔任班底。雖然默契十足，但成員的同質性太高，同溫層氣味太濃，也缺乏全國性瞻矚，是一大隱憂。目前看來，侯友宜仍以地方選舉的規格在打總統選戰，但兩者的強度、難度、高度、速度不可同日而語；如何迅速強化競選團隊，是侯友宜須彌補的第二塊拼圖。

侯友宜最近明顯開始調整人設，多次砲轟蔡英文施政及賴清德作為。但要論批判之精準，其團隊顯然仍落後一截，無法貼緊政治節奏。賴清德在新北部署「刺客聯盟」，邀跨黨籍的李正皓、吳崢、曾柏瑜參選立委，就是劍指侯友宜而來，計畫用市政、地方議題「鎖侯」，一路窮追猛打「落跑市長」。侯友宜若不擴大結合黨內及友軍砲火，齊力對外，屆時恐怕將被圍困在北台灣，難以跨過大安溪、濁水溪進軍南台灣。

總統大選並不是侯友宜「一個人的武林」，這不僅是全黨之事，也牽繫著全國反綠民眾的期待，何況還有立委選舉要拚。因此，二○二四大選不應只是治安、市政議題，影響更深遠的台美關係、兩岸路線、經濟及能源主張、公平正義等，都是關鍵訴求。侯友宜對內政議題固得心應手，但在其他領域卻缺乏經驗豐富的幕僚；也因此，侯友宜在重大政策上應與黨中央對準口徑，提高論述魅力，這是他亟需補強的第三塊拼圖。

美國在台協會主席羅森柏格近日稱，非常期待訪台期間與台灣的總統參選人互動，被解讀為美方來台「面試」。侯友宜如何應試，將影響國內外對參選人的評價與期待。他應趁此機會虛心向黨內專家及社會賢達請益，建構自己的完整論述；同時，也讓社會大眾認識其領導能力。

問鼎二○二四，國民黨此刻完全沒有樂觀的本錢。泛藍大咖若持續高來高去，表面上喊著「團結」，內心卻「一團心結」，不僅愚昧，而且自私。在攘外須先安內的戰略布局下，「整合非侯聯盟、強化競選團隊、對準重大政策」，是侯友宜必須補齊的三大拼圖。