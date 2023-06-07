聯合報黑白集／反中不是性騷護身符

民運人士王丹遭前清大學生指控性騷擾、性侵未遂，受害者不止一人。王丹極力否認，並影射指控者在六四前夕挑事是別有目的。於是陰謀論四起，側翼帶風向指稱是中共「認知作戰」，也有人呼籲別抵制王丹，以免中共得利。人們只知抗中保台是門好生意，誰知，它還是性騷者的護身符。

兩名受害者指稱的案情約發生在十年前後，當時清大剛聘請王丹客座。五年後，校方未續聘，傳出是因王丹鼓勵學生參加太陽花學運。耳語才起，王丹便稱市長賴清德來電親邀他去台南教書；賴的理由是，「王丹是六四主要人物」。攀附站在中國對立面的民運人士，賴神公然挑戰大學自治。

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子5日晚間在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。記者王駿杰／翻攝自臉書 賴清德替王丹喬工作，只是一個縮影，折射「反中」符號對台獨人士宗教般的影響力，高於學術及其他社會價值。如今，面對性騷指控，王丹面對社會質疑仍一派大義凜然。問題是，如果追求反中便能犧牲道德和人權，那麼這和中共又有多少差別？

綠營側翼稱，王丹性騷案傷害海外民運，洗地文如同公然勒索。然而，王丹並不等於中國民運，若揭發他有性騷惡癖，支持中國民主的火炬便會熄滅，豈非證明美國為首的自由民主聯盟都是假的？

王丹對中國民運貢獻如何，可受公評。但他為中國民主獻身，並不表示熱中政治的學生應為他獻身。