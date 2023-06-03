聯合報黑白集／林飛帆別閃！

民進黨女黨工遭合作攝影團隊導演性騷，申訴後卻被長官勸阻，只好自行離職。可悲的是，吃案的許嘉恬竟是婦女部主任，其後還升官副秘書長。可見，民進黨處理「性平」事件，只剩「虛情假意」。

許嘉恬的「吃案」三部曲，一是反質問被害人：「為什麼不跳車」，「為什麼不叫出來」；二是恐嚇被害人：「大家會知道你被性騷，你名譽會受損」，「我對你會更冷漠」；三是擺出官威：「所以你希望我怎麼做」，「黨內也只能走程序」。最後，被害者只能「帶著傷和遺憾」離開民進黨。

民進黨在案發後的處理，則是「大事化小」模式。第一時間，黨中央先讓許嘉恬停職，由她扛一切責任，賴清德被問及此事立馬轉身離開。其後眼見民眾情緒難平，便讓賴清德批准許嘉恬辭職，前主席蔡英文也跟進譴責。但隨即被發現，黨主席和加害人關係匪淺，除為他證婚，還喊他「輝哥」。

閃得巧妙的人，是正要參選立委的林飛帆。當時擔任副秘書長的他，遲遲才坦承看過此案報告，卻忽略當事人不申訴的原因，故未處理。真方便的理由，因全案「沒進入程序」，所以漠視；這就是林九萬的初心嗎？民進黨對待一般民眾的不平，不也一樣？