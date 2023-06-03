經濟日報社論／黃仁勳…新時代的開創者

輝達執行長黃仁勳最近掀起旋風，他在生成式AI背後繪圖處理器市場中執世界牛耳地位，在半導體全新時代中領先群倫。他近日在台灣所發表言論開啟一個又一個窗口，讓企業經營者與一般大眾、年輕學子看到美麗的景緻。他所烹調的心靈雞湯可口又營養。

黃仁勳能取得主宰新產業及主導新世紀的成就，正如他對台積電創辦人張忠謀的頌詞：「你對晶圓代工的遠見，雙贏的長期夥伴哲學，及『跳火圈』般的卓越執行力，如此的領導精神讓台積電成為所有客戶都能倚賴的基石。」穿透眼前侷限的遠見、從失敗中奮起的堅毅、不沉溺於路徑依賴的創新勇氣、超越凡常的實踐能力及結合夥伴共創生態系統的宏大襟懷。

他的繪圖處理器（GPU）產品是這一波ChatGPT熱潮背後的最大驅動者，未來發展潛力無窮，舉凡AI、自駕車、資料中心等任何需要高速運轉的科技都少不了它，為AI與雲端應用的爆發提供強有力支撐，主導了人工智慧電腦的核心科技。他很早就看到，一個大型語言模型訓練需要的數據中心，需要花960個CPU（中央處理器）伺服器，要價1,000萬美元；同樣的結果，只要兩台用輝達GPU的伺服器就可達成，價格是40萬美元。差別何其大？

經過20年孜孜不倦的努力，迎面撲來的AI時代出現一個新興產業，可稱之為產業運算，黃仁勳就是這個產業的鼻祖。在成為AI時代霸主之前，他的公司歷經摸索、試誤與失敗的過程。從一個在手機市場晶片占比第五的公司改道躍進，關鍵在於他們開發出CUDA（Compute Unified Device Architecture），這是一種編寫程式平台，也就是統一計算架構，從而建立了豐富的生態，而使輝達在AI領域再攀登高峰。

這個霸主地位得來不易。公司轉型為運算之前，其實已取得小康局面，但他看到美麗的遠景，不再安於現狀，決心打破路徑依賴，展開全新產品的開發。輝達認清電腦繪圖是模擬現實，而AI是模擬人類智慧，所以決心致力於加速運算，為此冒著極大風險，克服障礙，付出極高代價，但堅持不改其志，終而成為各型企業的AI工廠，幫助企業產出智慧。

黃仁勳的遠見表現在很早意識到深度學習將會改變很多事情，因為過去軟體生成最困難的一部分將變成自動化，他在2014年的專題演說，特別強調了「機器學習將是HPC（高效能運算）最令人興奮的應用之一，」他甚至提到「深度神經網絡帶來劃時代的突破。」公司快速轉型，雖然仍是設計製造晶片，但更是一家加速運算公司。隨著生成式AI的出現，大型語言模型的訓練更依賴算力，輝達不斷拉開和競爭對手英特爾、超微的距離。

黃仁勳事業輝煌騰達的轉捩點是前瞻眼光，在手機市場非常大的時代，本來可以繼續爭奪大餅，但他選擇放棄了這個市場，結果創造了一個新的市場，一個專為機器人技術而設，擁有神經網絡和運行人工智能的安全架構。他從巨大的手機市場創造出機器人市場，不但嘉惠企業與人群，而且開創一個行業。如果當時他不從手機市場做了戰略性的撤退，放棄既有的成功而去追求更大的成功，創造了別人追趕不上的核心技術，則他不過是一個成功的企業家，而不是一個新時代的開創者。

黃仁勳得以開創新時代，誠如他自己說的，「擁有謙卑去面對失敗並尋求幫助，忍受實現夢想所需的痛苦和磨難」。如今人工智慧被公認為人類「已知用火」的轉折點，而要確保這個文明之火能夠有充足的燃料，輝達就是能夠供給燃料的最大軍火商。他是時代的造浪者，他酷愛衝浪，「浪大才衝得高」，他獨具慧眼，看到可衝之浪來了，立即憑高超技術衝上最高點。