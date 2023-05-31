聯合報黑白集／槍口下的務實

賴清德答覆大學生考問，一番「緊急使用核能」說，推倒民進黨神主牌。黨政系統趕忙澄清：「非核家園」未變，賴清德是從國安角度說明極端情境的可能因應。官話堂皇也難收覆水，賴神所言很明白：蔡政府正在規畫核能保台方案。

學生提問，台灣若遭封鎖，天然氣無法進口，如何因應？賴神打開國安密箱，抬出停機核能機組備用方案。且不論可行性，令人驚駭的是：面對解放軍武嚇，八十歲老人得上民防課，老舊的問題步槍重新投入教召，阿公級核電廠也得披甲上陣。

民進黨反核，送走所有燃料棒，對核四「加工自殺」。為了台獨，聯手美國反中勢力，將兩岸推到戰爭邊緣。誰料，抗中保台竟使核能變成綠色政權的保命符。民生缺電，漲電價推升通膨，蔡政府利用人民疾苦供養反核神主牌；但解放軍堵住家門，執政者便只能擁核應急。這槍口下的務實，不知是否來自美國爸爸的作戰指導。

外長吳釗燮透露，正與美方溝通納入核保護傘。時值白宮在第一島鏈加緊部署中程導彈，若台灣爭取比照日韓，成為美國核彈砲台，那麼重啟核電廠備戰，也非意外。

華府憂心台獨金孫失控引戰，賴陣營為讓美國安心，高調宣稱「別再講台獨，重點在務實」。這也是槍口下的識時務；爸爸都已換人當，何須再緊抱神主牌？