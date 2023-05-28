聯合報黑白集／有綠靠勢，黑金笑春風

立法院三讀通過選罷法修正案，明定曾犯黑金槍毒等罪判決確定者不得登記為候選人。民進黨洗白，卻滅了扁家政治香火。賴清德貫徹了意志，民眾則吃瓜等看「台灣之子」如何反撲「台獨金孫」。但言歸正傳，如果只靠選前密篩，忽略當選後的嚴查嚴辦，終究只是半吊子防腐。

民眾厭惡黑金，對於藉由選舉漂白再黑白兩道通吃，更是反感。例如屏東縣前議長鄭太吉之凶殘，即是地方自治史最黑暗的一頁。過去國民黨因黑金籠罩而丟掉政權；如今民進黨猶有過之，黑金槍詐綿密糾葛，成為賴清德總統之路的最大絆腳石，因此賴清德無視違憲之虞、更不顧念阿扁「死諌」，也要斬黑金臍帶。

但修法排黑之後，從此清廉勤政愛鄉土嗎？歷史上何曾少了出身清白卻遺臭萬年者？清朝最大貪官和珅少貧好學，首名涉貪入獄總統陳水扁更是三級貧戶之子！就連疑被im.B詐團「供養」的綠委陳歐珀，也出身基層公務員。新法嚴密，篩得出未來的食祿禽獸嗎？

看看南韓，司法威名遠播靠的是敢於嚴查嚴辦歷任涉貪總統；台灣的特偵組也曾因辦貪扁總統聲名大噪，而今安在哉？說穿了，唯有檢察司法更為獨立，查辦權貴更無阻滯，才是真正的法治防腐。否則，司法雙標，辦藍不辦綠，黑金槍詐有綠靠勢，依舊笑春風！