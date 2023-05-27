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聯合報黑白集／台南人的目睭

聯合報／ 聯合報黑白集
新北市長侯友宜針對日前失言「台南人沒眼睛」衷心道歉。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜針對日前失言「台南人沒眼睛」衷心道歉。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜最近一句「台南人沒目睭」，被對手賴清德抓到小辮子，海K一頓。台南人當然有眼睛，侯友宜失言，理應道歉，也學到一個教訓。林飛帆曾揶揄，「某黨在台南推西瓜都會當選」，遭市長黃偉哲斥責「侮辱台南人的智慧」。如果侯友宜評論的是台南人「挑西瓜的智慧」，便正確得多。

黃偉哲當然不是西瓜，但民進黨在台南縣市執政卅年，卻是不爭的事實。對國民黨而言，「南二都」猶如難以攻克的「難二都」。然而，同樣綠油油的高雄市，也曾被「韓流」征服，不是嗎？台南迄今仍是深綠鐵板一塊，連台語超溜的藍營議員謝龍介，也多次踢到鐵板。台南人「非綠不可」的政治智慧，出身嘉義人、執政新北的侯友宜，真的理解嗎？

地方形容，台南綠到出汁、掘地三尺都是綠色。可惜，號稱「民主聖地」的台南，卻長期淪為單一政黨的禁臠。儘管老市長賴清德不說「政黨輪替是民主政治的DNA」，但國民黨仍應深自反省：為何推不倒民進黨的「萬年執政」？

近半年，台南出現八八槍擊案、光電弊案、學甲爐碴案、議長賄選案、高官貪瀆、黑金縱橫等亂象，網友戲稱「在台南花園裡挖呀挖，種綠色的種子開黑色的花」。人們眼睜睜看著百年府城變調，不談目睭，苦果還是台南人在吞。

台南 侯友宜 國民黨

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