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聯合報黑白集／陳定南的公事包安在？
綠營民主聖地弊案連傳。繼台南議會發生黑金圍事後，宜蘭出現詐團供養立委。黃國昌揭發綠委陳歐珀一家寄生金融詐團im.B，藍營接力踢爆，鄭文燦、黃偉哲、前總統府秘書長蘇嘉全都是主嫌座上賓。黨主席賴清德保持緘默，不知他自詡的清廉ＤＮＡ而今何處尋？
鄭文燦曾被爆出入洗錢集團招待所，黃偉哲則與議長賄選案主嫌郭再欽、邱莉莉是好同志。鄭、黃兩人同時扯上黑金，巧合程度令人咋舌。賴辦發言人批，藍白揭弊「只會扯些小東西」，「未來總統不一定管這個，定位國家未來才最重要」。這等口氣，只配得起「寡廉鮮恥」四字。
綠營質疑蔣萬安、張善政也曾與主嫌合照。但賴神既稱國民黨沒有民主ＤＮＡ，為何又拿它類比？何況，蔣、張的合影怎能和陳歐珀、黃偉哲並論，不是全家被詐團包養，就是替產品代言。
賴清德尊陳定南為啟蒙師，藉以代入「清廉」的人設。陳青天的公事包，曾是宜蘭綠營傳承的象徵，幾番輾轉，陳家轉送賴清德。賴神挑戰蔡英文時，曾以此包標榜「清出於南」。如今定於一尊，便不再談公事包，處理陳歐珀更是理直氣壯地混淆是非。欺世盜名，莫過於此。
賴神問鼎大位，轎夫與詐團千絲萬縷，他如何提得起陳青天的公事包？那只神話般的傳承聖物，不知被丟在哪個角落蒙塵。
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