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聯合報黑白集／民進黨的DNA
政黨有沒有「民主自由的DNA」，與其各說各話，不如交由選民檢視。但賴清德以「國民黨總統徵召充滿黑箱」，以此指責國民黨沒有「民主自由DNA」，就讓人嘴角上揚了。
賴清德從政近卅年，歷任國大代表、立法委員、台南市長，乃至行政院長，都是未卸任即直接「跳級」，一路暢行。他唯一一次遭「迫害」的紀錄，加害者不是國民黨，而是民進黨。那是二○一九年爭取總統提名，他被民進黨百般刁難，包括網軍伺候，賴清德應該記憶猶新。
行政首長尊重民選的議會，是基本民主素養。但當年賴清德當選台南市長後，以「抗議賄選」為由拒絕進議會；但這次嫡系的邱莉莉議長涉賄，他卻裝作沒看見，完全兩套標準。在立委任內，賴清德以政治生命為涉弊遭判刑的吳乃仁、洪奇昌的清白作保證，視司法如無物。這算哪門子「民主DNA」？
賴清德企圖把這次大選導引為「民主與專制的選擇」，說國民黨不民主又「親中」，所以選擇國民黨就是選「專制」。但蔡政府完全執政這七年，早就把威權專制變成現在進行式，台灣不僅民主倒退，更陷於戰爭邊緣。民進黨的民主DNA，早就崩壞了。
問誰有「民主自由的DNA」，根本是個假議題。民主自由不能靠遺傳，而必須靠監督。絕對的權力，絕對的腐化，已在民進黨身上印證了。
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