經濟日報社論／台美貿易倡議 再向FTA跨進一步

台美雙方上周同步宣布去年6月啟動的「台美21世紀貿易倡議」，已完成貿易便捷化、中小企業、良好法制作業、服務業國內規章及反貪腐五項議題談判。目前協定雖然沒有關稅、服務業及投資自由化條款，仍具備了高標準貿易協定的架構，是台美經貿互動的重要里程碑，未來還要繼續讓產業了解效益、讓國人、國會有感。

本次協定除了五個貿易規則外，另外還有前言、定義、例外及生效修正等章節，採用了國際間完整貿易協定的架構。事實上，台美21世紀貿易倡議只是當初啟動談判的標題，協定實際名稱是「臺灣與美國間貿易協定」，反映出台美倡議就是自由貿易協定（FTA）先行版的性質。

這個台美貿易協定對雙方都有重要意義。對美國而言，是拜登政府貿易政策出現重大轉折後的全球第一個貿易協定；不僅對台灣，對其他印太國家也都具有指標性。

傳統上美國貿易協定都是包含貿易規則及市場開放二個部分，特別是因為美國開放程度高，全部產品平均名目關稅為4.09%，（作為對照，台灣產品平均名目關稅為6.32%，農產品更高達15.76%），投資及服務業對外人限制也很低，因此向來談判都是主張各國都應比照開放。然而從川普政府「美國優先」政策開始，美國貿易政策進入盤點期，不再談大型FTA所以退出TPP，重談「美加墨協議」（USMCA）以取代「北美自由貿易協定」（NAFTA），並與日本簽署以擴大農產品開放（牛肉、稻米）的貿易協定。

拜登政府認定美國製造業空洞化、過度仰賴中國進口等問題，跟其單方自由化有關，因此經貿策略再次調整，揚棄市場開放主題，提出「互補式貿易」政策主張，推動印太經貿架構（IPEF）。惟其上任至今從未完成任何協定，可茲檢視其互補式貿易的內涵，故台美貿易協定對美國及其他印太夥伴的重要性，在於讓拜登經貿政策的輪廓及內涵更加具體明確。

對台灣而言，推動台美FTA一直是經貿政策的重中之重，因為台美之間長期只有「貿易暨投資架構協定」會議（TIFA），而TIFA會議召開與否甚至成為台美關係的溫度計。如今與美國簽訂具有FTA形貌的貿易協定，絕對是經貿關係的重要躍進。

再者，台美貿易協定也有潛在的國際外溢意義。台灣是WTO會員，原本就有資格與各國推動經貿協定，但其他國家總擔心與台灣推動貿易協定對「一中政策」的衝擊。台美貿易協定簽署所產生的「貿易協定無關一中」的先例，未來期盼有助於降低擔憂，改善我國與各國的限制問題。

除象徵意義外，首階段完成的五個議題，對國內產業也有立即及長期性的利益。例如貿易便捷化專章規定，美方應設有查詢點且需20天內回答我業者關於進出口通關的問題，而我出口美國的貨物，業者可提早向美國海關申請認定貨物所屬稅則、適用稅率、原產地等事項，150日內應予核定。從事台美貿易的業者，都可直接受益於程序簡化所減少的時間與金錢成本。又如良好法制作業程序、反貪腐等議題，協定規範的對象是政府行政機關，其要求政府應盡可能先預告下一年預期採行或提案的法規清單。這些有助於改善法制環境的義務，產業未必能在第一時機就感受到效益，但長期而言，政府施政法案若能提升透明度、減少閉門造車，降低突襲立法的習慣，都是全民受益的變革。

台美貿易協定後續還有數位貿易、國營事業、標準、非市場政策、農業、勞工與環境等七個議題要談，並有今年底完成所有談判的預設目標。然而每一議題都有挑戰性，相關單位也應持續徵詢各界意見，以利納入更切合國內利益的談判成果，才能讓台美貿易協定面子及裡子兼具。