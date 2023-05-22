聯合報黑白集／你賣戰爭，我不能恐懼？

蔡總統五二○談話強調維持兩岸現狀，聲稱和平是唯一選項，並批在野黨不該為選舉「販賣戰爭恐懼」。這種說法，根本是倒果為因。你自己販賣戰爭，卻不准別人訴說恐懼，難怪被稱為「塔綠班」。

這些年，執政黨不斷製造兩岸爭端，把台灣捲入美中對峙，更把國家推向戰爭邊緣。回顧一下蔡政府的所作所為：它不斷邀請國際鷹派政客來訪，故意挑激兩岸關係；它甘願在自己的土地上部署地雷，甘願讓美國把台灣當成其東亞的軍火庫。上述，哪一點是珍惜國家、珍惜和平？

蔡總統宣布恢復徵兵，要年輕人準備上戰場，讓時光逆流。她同意把保安警察擴編為「第二陸軍」，讓警察變成軍人，並準備恢復軍事審判。不僅如此，面對美方一再放出「炸毀台積電」的狂言，蔡政府從未抵抗或駁斥，彷彿「護國神山」是美國的工具。如此，不斷把時局推向戰爭，蔡英文還說「和平是唯一選項」，這是說給誰聽？

三年前，蔡英文在大選中販賣「亡國感」，結果大發利市，狠撈八一七萬票，自此不可一世。她食髓知味，進而販賣「戰爭」，一步步將國家的和平前景分裝拆解出售；但美方拖欠我國之軍售高達近兩百億美元，政府卻無力追討。蔡英文自己出賣和平，卻不准別人談論戰爭恐懼，這款總統真是吃人夠夠。