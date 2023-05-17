聯合報社論／國家隊氾濫症，堆積著蔡政府的行政失能

副總統賴清德十五日在基隆造勢時說，如果他當選總統，要在行政院設置「專案辦公室」，加強中央和地方的合作，逐一解決縣市的問題。此話一出，隨即引發在野黨抨擊，指民進黨執政七年不斷設立各種「辧公室」和「國家隊」，名稱琳瑯滿目，實際上卻未解決問題；除了加人加錢，只是不斷疊床架屋。

在野黨的批評，確實切中要害。蔡政府執政七年，迄今成立的各色「國家隊」高達三十多個，設置的「專案辦公室」也超過十個。細究其效果，有些確實是跨部會協調所需，但多數則是為了「形勢所需」而發，在宣傳上製造效果，以示政府重視該議題；俟時過境遷，便拋諸腦後。

最明顯的例子是，蘇貞昌擔任閣揆期間動不動就宣布成立「國家隊」，諸如打詐國家隊、口罩國家隊、快篩國家隊、農產品國家隊、外送國家隊、無人機國家隊等，林林總總。然而，只抓車手的打詐徒具形式，卻反讓詐騙集團變本加厲，花樣翻新愈騙愈大。至於口罩或快篩國家隊，是政府搶奪業者的經營，將分配權控制在自己手上，反讓民眾疲於排隊奔忙。農產品國家隊的設立，是因鳳梨、石斑等農漁產品遭大陸禁運，為了另拓出口而設，其實是利用公帑補貼硬撐。尤有甚者，打著「無人機國家隊」名號在國慶晚會表演的無人機隊，竟採用陸製零件和韌體，上面還有簡體字。

就在蘇貞昌大肆宣傳口罩國家隊的防疫期間，行政院遭在野黨踢爆，政府應定期召開的十多項跨部會協調會報，竟已有一至兩年未曾召開。諸如：食安會報、治安會報、毒品防制會報、少子化辦公室、國家永續發展會議、數位國家創新推動小組等。其中，治安會報是在馬來西亞女大生在台南遭性侵遇害後，才被在野黨揭發一年未開。當時，立委詢問內政部長徐國勇上次治安會報開會是在何時，他竟以「忘了」二字搪塞。

事實上，不論是食安、治安、打詐、數位發展或農產外銷等，政府都有特定部門負責相關業務。只要相關首長認真督促，主事官員認真執行，中央與地方權責畫分清楚，各機關通力合作就能把事情辦好。而蔡政府的問題，是總統和閣揆喜歡動不動就以「跨部會會報」、「專案辦公室」、「國家隊」名義把權力抓在手上，試圖插手指揮。但由於國事繁忙，注意力不時移至其他議題，久而久之便忘了自己該管的事還沒結束；與此同時，下級機關也因此日漸失去了自己的責任意識。

賴清德稱，他若當選總統，將成立「專案辦公室」強化中央與地方合作，逐一解決地方問題；此一談話，也暴露了他不懂「分權」的心態。試問，副總統權力還不夠大嗎，何以要等自己當上總統，才強化中央與地方的合作？如果府院不能把行政權力下放給部會，凡事都要總統親自出馬才能解決問題，這個政府還有什麼「分層負責」的自主管理能力？而一個只能聽命於總統的國家，還能有什麼活力呢？更何況，台灣演成中央與地方無法對話的問題，不正是蔡政府長期對待地方「重綠輕藍」的結果？

陳水扁執政八年，除了貪瀆，留下「不會執政」的惡名。蔡英文完全執政七年，儘管在大內宣上表現令人刮目，但一脫掉宣傳外衣，便無法掩蓋行政失能的真相，只能出動網軍側翼粉飾。蔡政府任內的「國家隊氾濫症」，反映的正是這種景象：因為例常行政失能日積月累，只能假藉「國家」之名來遮掩。