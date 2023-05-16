聯合報黑白集／提名是什麼的開始？

國民黨的總統提名之爭，不日即將揭曉。無論誰出線，對這場總統選戰，都是全新開始。但這是團結邁向勝選的開始，或可能重蹈二○二○年大選覆轍，國民黨絲毫不得大意。

從各方面看，無論侯友宜或郭台銘獲提名，都不令人意外。兩人支持率差距不大，侯友宜個人特質與郭台銘各有千秋，也各有優劣。任何一人被提名，都必須仰賴另一人全力相挺，大選才有勝算。能否整合在野力量，也是重中之重；絕非「確定母雞」之後，國民黨就能一路高歌。

侯友宜和郭台銘，過去在藍營都曾留下「不團結」的紀錄。侯友宜在多次選舉、公投中對黨的立場作壁上觀，對同志則缺乏支持熱情。郭台銘在上次初選落敗後爆氣退出國民黨，導致藍營分裂，讓選情雪上加霜。這些紀錄，都是令支持者憂心的因素。

這次，侯郭間雖有競爭關係，但未惡言相向；同框時互動自然，議題相互呼應。郭台銘主動向韓國瑜道歉，也有化解前嫌、團結藍營的作用。這種氣氛，若能延續到正式選戰，對勝選當然是大大加分。

但個人團結仍遠遠不夠。藍營人物挺郭、挺侯各擁其主，衝突能否迅速弭平，要看主席威望。事實上，僅靠內部團結要打贏選戰，有一定難度；在野陣營是否合作、如何合作，也無從迴避。關關難過，但關關都必須過。