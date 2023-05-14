聯合報社論／走在美中鋼索上的日韓峰會

有人說：日韓兩國的地理位置最近，但心理距離卻是最遙遠。

數十年來，日韓之間便因為慰安婦賠償、徵用工問題及獨島領土爭議，再加上濃烈民族主義的推波助瀾，讓兩國關係一直在谷底擺盪。但南韓總統尹錫悅上台後，在親美、和日、遠中的路線下，由南韓政府主動出擊，以代償方式化解徵用工爭議，並在五十二天之內完成日韓領導人互訪，雙方決定拋棄過往歷史成見，以解決當前問題為優先。接下來，日韓將在廣島七大工業國高峰會上與美國合體，完成美日韓合作的最後一塊拼圖。

其實，自二○一四年以來，美國便極力促成日韓和解，卻一直無法跨越民族主義的鴻溝。這次尹錫悅拋棄過去的平衡路線，倒向美日陣營，實因內部決策的質變及外部民意的量變。

首先是尹錫悅決策體系的質變。尹錫悅過去長期在檢察體系任職，是十足的素人總統，對外政策倚賴身邊智囊協助，國家安保室長金聖翰及統一部長權寧世就號稱其兩大左右外交護法。金聖翰制定親美和日路線，雖然日前因對拜登總統夫婦邀請韓國女子天團BLACKPINK的提議「已讀不回」而下台，但尹錫悅政府親美日方針不變。權寧世曾在朴槿惠政府時期擔任駐北京大使，期間適逢中韓薩德導彈爭議，中方強勢祭出限韓令，讓權寧世對大陸沒有好感，主張南韓應加入美日半導體聯盟，以分散經濟風險。

其次是南韓國內民意的量變。尹錫悅去年當選總統，主要是九二一世代（指出生於一九九○年代經濟盛世的年輕人）的支持，他們在南韓高度經濟成長期出生，在北韓天安艦的核武威脅下成長，在中國大陸的禁韓令下進入就業市場，因此他們普遍對北韓及中國大陸沒有好感。近日南韓民調顯示卅九歲以下的年輕人，有九十一％對中國大陸沒有好感，超過對北韓沒好感的八十八％。另外，今年以來南韓赴日觀光客名列日本首位，日本動漫「灌籃高手」更勇登南韓電影排名第一，可見南韓年輕世代的哈日族，早已擺脫過去日韓歷史的恩怨情仇。

在外交轉向及民意倒向下，南韓也跟隨著美日開始關注台海議題。尹錫悅在美國行之前喊出台海議題是全球性問題，引起中國大陸的不悅，兩國陷入放話交鋒；只是南韓擔心台海爆發戰事，北韓會伺機南侵，這與日本的「台灣有事，就是日本有事」，擔心日本西南諸島遭受波及，大不相同。此外，中國京東方控告南韓三星七項侵權，在政治齟齬之後，中韓似乎也開始出現了經濟摩擦。

只是，日韓和解的表面也許很豐滿，但現實上卻是很骨感。在日韓領導人共同記者會上，日本首相岸田文雄意外地提出希望今年內能重啟停辦三年的中日韓高峰會。中國是日本最大貿易夥伴，重啟中日韓峰會有助於中日經濟關係的復甦；二○二○年原定在南韓召開的中日韓峰會，因為南韓最高法院判決日本企業必須賠償徵用工，日本前首相菅義偉不願赴韓參加峰會而停擺，如今日韓和解，促成中日韓峰會自然成為日本的當務之急。

然而，岸田的提議，對今年中日韓峰會輪值主席國南韓來說，卻成為不可承受之重。中國大陸是南韓最大貿易夥伴，南韓也是大陸第三大貿易夥伴，中韓經貿依存度密不可分，但在南韓倒向美國，中韓陷入外交低潮後，大陸要如何接球，便成為今年中日韓峰會能否順利召開的關鍵。

日韓也許可以跨越歷史問題的鴻溝，但要如何在安保及經濟分離下，走在美中平衡的鋼索上，考驗著日韓領導人的智慧。