聯合報社論／im.B爆雷，炸出蔡政府的失職與失能

網路借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」手法詐騙，受害民眾逾五千人，金額達廿五億元。案發迄今，各相關部會態度消極，卻傳出詐騙主謀與綠營高層關係網絡四通八達。連監委也看不下去，申請調查因此案衍生的主管機關定位不明及相關部門的因應作為。

P2P網路金融科技搭上網路熱潮，就如同虛擬貨幣、虛擬實境、大數據、元宇宙等新興概念般，許多人爭相趕赴熱潮，也因此給了詐騙者可乘之機。im.B自稱是所謂P2P，即私人借貸金錢給他人以換取利息的網路借貸平台，依目前法規，屬於民對民的權利義務關係，是由民法來規範。但根據目前警方掌握的事證，它實際上是鑽法律漏洞「販售債權」，而非借貸的準金融交易行為。若說政府毫無管理空間，只是推託之詞。

事實上，中國大陸二○一八年即曾發生P2P「野蠻成長」終致爆雷的事件，受害者多達數十萬人。當時，即引起台灣輿論重視，批評是「中國特色龐氏騙局的P2P金融詐騙」，中共卻無能控管。但即使見識過對岸的慘痛教訓，即使有中華金融科技產業促進會多年來推動台灣金融科技產業法制的努力，並協助P2P業者成立公會自律，卻因政府不作為及相關利益團體反對，一直缺乏進展，終致im.B爆雷。

先看政府的失能：im.B事發迄今，事涉金管會、數位部、經濟部、內政部等多個部會，但主管機關是誰迄無定論，各部會互踢皮球。如此一來，更讓蔡政府追加十三億元推出的「新世代打擊詐欺行動綱領一點五版」成了大笑話。光在「一合」的口號上，政府部會都無法一致行動，談什麼結合私部門及社團打詐？「打詐國家隊」未出師，即已破功。

金融科技既是新興金融模式，被詐騙集團盯上自屬必然。因此，政府除應盡速指定主管機關，以維持金融秩序，更應立即對相關業者進行體質及實際負責人的盤點，並確認借款案件是否真實存在等，才能及早篩出可能爆雷的公司。遺憾的是，蔡政府卻毫無行動；其中癥結，就在政商之間的種種曖昧糾葛，使政府官員礙手礙腳。

例如，多名在野民代揭露，im.B主嫌曾國緯因刑案遭通緝七年，卻始終逍遙法外，更不時與綠營高官共同進出餐宴聚會活動。這顯示，蔡政府主政後，司法檢警系統問題重重。曾國緯曾是檢警列為治平對象的「四海幫海天堂」桃園分堂堂主，經常進行暴力討債，他近廿年前犯下的槍砲案好不容易判刑確定，竟從未入監執行。尤其，他遭通緝仍出席公開活動與政商權貴同台，出入市長辦公室，這是何其魔幻的景象！

更可笑的是，當在野黨質疑這樣的「通緝」，根本是爛到骨子裡；法務部卻不疾不徐地回稱，檢察官傳拘無著後均於第一時間發布通緝，並依規定通知程序辦理。這樣的官腔官調，完全形式主義，那有任何摘奸發伏的正氣？

曾國緯遭通緝七年，仍挾綠營人脈大肆詐騙，無非就是「靠勢」。且看他被揭露的幾張關鍵照片，如im.B平台參加Fintech台北金融科技展，放上蔡總統、陳其邁及和顧立雄的合照；黃偉哲則是本人拿著產品合照推薦，鄭文燦、黃重諺和陳歐珀、劉建國、陳唐山、涂醒哲等綠營重量級人士更出現在曾國緯公司春酒宴。如此廣泛的人脈布局，豈是一個「蹭」字所能推託？

近期爆出的台南光電案、學甲爐碴案、槍擊案、新竹棒球場案等，處處可見綠營人士身影，差別在於，前者A國家，im.B案卻是直接吸人民的血。權力使人腐化，這正是最鮮活的寫照！