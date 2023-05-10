聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／拒絕核電廠，擁抱軍火庫

聯合報／ 黑白集
郭台銘拋出一縣市一小型核電廠的構想。記者劉學聖／攝影
郭台銘拋出一縣市一小型核電廠的構想。記者劉學聖／攝影

郭台銘為角逐總統大位，拋出「一縣市一小型核電廠」構想；遭蔡政府大力撻伐，綠委甚至牽拖到「票投國民黨，家家核廢廠」。綠營口號抄襲藍營「票投民進黨，青年上戰場」，讓人想起美國要在台建置大型彈藥庫。不知蔡政府選設軍火庫時，是否也比照「非核家園」，尊重反對者意見？

能源與和平，是台灣此刻面臨的雙重安全考驗。民進黨為取得執政權，卅多年來誇大核能風險，卻淡化台獨的戰爭後果。如此，便形成一種荒謬情境：台灣寸土不容核廢料，卻任由美國設置引戰之軍火庫。

蔡政府滿口備戰方能避戰，但美軍要將東亞儲備彈藥改放台灣，無異直踩中共反分裂法的紅線，而其能源政策毫無備戰作用。試問，烏克蘭若用光電板而非核電廠，能撐過一年嗎？更矛盾的是，儲備彈藥原為長期抗戰，但蔡政府失去防守縱深後，開門讓美軍設彈藥庫，豈不形同提早點燃引線。

國科會稱，核廢料儲存不是科技問題，而是社會共識；但美軍在台設軍火庫，又取得多少社會共識？美軍彈藥庫的政治後座力，遠大於國會議長訪台，此案得失比核廢料儲存爭議更該經由社會公開討論。

網民討論美軍彈藥庫選址，一致建議設在南部綠營「死忠區」。綠營取笑郭董時，別忘先幫賴清德想好軍火庫要設在哪裡。

美軍 核廢料 美國

延伸閱讀

楊家俍退選桃園立委 綠營：若要徵召時間要快

國防部：台美戰備彈藥儲備議題溝通順暢

車潮塞5小時！扎波羅熱核電廠附近居民撤離引發「瘋狂恐慌」

日本石川縣規模6.3地震…周邊核電廠是否受影響？原能會說話了

相關新聞

聯合報黑白集／拒絕核電廠，擁抱軍火庫

郭台銘為角逐總統大位，拋出「一縣市一小型核電廠」構想；遭蔡政府大力撻伐，綠委甚至牽拖到「票投國民黨，家家核廢廠」。綠營口...

聯合報社論／「綠軍更生」產業，多少不堪聞問黑幕

美國軍火商訪台前夕，總統府副秘書長黃重諺大談「軍工股上漲」事件，讓人聯想起蔡政府在疫情期間最愛「防疫國家隊」的提法。蔡政...

聯合報黑白集／從木馬屠城到不反中

面對兩岸衝突危機，賴清德備戰總統大選，擬將兩岸論述聚焦「反共不反中」。若真能落實倒也是好事，但徵諸賴清德多年來發言，這個...

經濟日報社論／脫離台灣觀光產業的寒冬

最近對於疫情解封之後，推動台灣觀光產業的成效引發爭議。主要焦點是疫情後來台觀光客雖有成長，但不及其他鄰國；也無法與國人出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦