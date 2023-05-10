聯合報社論／姚人多聲援鏡電視，究竟有何說服力？

成立以來爭議不斷的《鏡電視》，通傳會（ＮＣＣ）近日原欲審查其董監事變更及上架有線電視案，卻遭到三個在野黨強力批評，暫時喊停。未料，曾任蔡總統副秘書長的姚人多，竟搖身以「鏡周刊特約總主筆」的身分跳出來聲援鏡電視；除稱許鏡電視前董事長裴偉堅持媒體人原則，還喊話ＮＣＣ委員和閱聽大眾都該看看鏡電視。姚人多的喊話，恰恰坐實鏡電視後台的複雜關係。

鏡電視成立之所以引發諸多爭議，主因有三：其一，是經營權之爭不斷：該公司曾在一個月內四易董事長，迄今已是第五任董事長，而裴偉仍實際掌控經營運作。其二，是財務不健全：鏡電視燒錢嚴重，而裴偉不僅發給自己一年上千萬顧問費，又將資金挪用於虧損累累的「鏡週刊」，導致鏡電視員工出走。其三，是政治介入明顯：ＮＣＣ對鏡電視的審查特別通融，給予廿多次補件機會；尤其去年該公司股東會錄音檔外流，裴偉自詡閣揆蘇貞昌及英系大將洪耀福均已向ＮＣＣ施壓，以「總統旨意」之名，要求盡速通過該案，顯示政治影武者情節嚴重。

簡言之，鏡電視除了經營權爭端不斷，又有財務不健全的問題，導致公司經營缺乏穩定性。更嚴重的，則是政治力的介入，府院層級的力量數度向ＮＣＣ施壓；包括其中幾易董事的過程，乃至裴偉仍擔任社長的鏡週刊在去年選舉中陸續出現民進黨打擊對手高虹安和張善政的爆料新聞，外界皆認為該集團有政治操作之嫌。這些印象已深印人心，因此儘管鏡電視自稱要當「民間版的公視」，仍難以獲得民眾信任。也難怪，最新民調顯示，六成四的民眾認同有政治力介入ＮＣＣ審查鏡電視上架案。

姚人多此時跳出來聲援鏡電視，正好印證鏡電視的政治傾向及主事者的長袖善舞。姚人多是蔡英文總統最信賴的文膽，為她創造了紅極一時的「文青體」文宣；他在歷任總統府副秘書長、海基會副董事長等要職後，因借調期滿返回大學任教。而裴偉去年在鏡電視申設的關鍵期間，邀姚人多擔任「鏡週刊」的特約總主筆，外界自然懷疑是出於「長線投資」的考量；如今到了上架審查時刻，這個「伏筆」未避嫌疑也就派上了用場。

問題是，姚人多的聲援與力挺，雖展現了他回敬裴偉「慧眼」力邀的義氣，卻也暴露了鏡電視更多基本牽連。當初ＮＣＣ發給鏡電視執照，其附帶條件是必須和「鏡週刊」完全切割，以免沾染狗仔習氣。但根據鏡電視「三董一監」去年底給ＮＣＣ的報告，裴偉和他的「精鏡傳媒」在許多地方仍與鏡電視糾纏不清，難以切割。姚人多以鏡週刊總主筆的身分為鏡電視喊話，並對裴偉極力推崇，顯示他未意識到這兩個媒體應有的分際。姚人多的出手，以為他的發言是「內舉不避親」，但給外界的觀感都是失之輕率。

不可諱言，鏡電視的發照及上架案，如今被視為蔡政府任內操控媒體的負面代表作之一。在蔡總統任內，媒體受政府嚴重干預，加上中天被迫關台，如今八成以上的電視新聞台都已淪為綠營的同路人或附庸。在此過程中，ＮＣＣ的獨立性盡失，而它對中天的裁罰案件又有九起連續遭法院駁回，ＮＣＣ為此灰頭土臉。一個尊嚴盡失的機構，如果又迫於政治壓力要護送鏡電視過關，蔡政府還有立場向人民談自由與民主嗎？

把ＮＣＣ和鏡電視放在政治天平兩端，一邊是代表國家的獨立通訊監理機構，一邊是管理機制失控、政商關係投機的親綠媒體，蔡政府會把自己的心意放在哪一邊，全民正等著看！