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聯合報黑白集／從木馬屠城到不反中

聯合報／ 聯合報黑白集
媒體報導，民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述為了拉攏中間選民，將強化「反共不反中」論調。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
媒體報導，民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述為了拉攏中間選民，將強化「反共不反中」論調。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

面對兩岸衝突危機，賴清德備戰總統大選，擬將兩岸論述聚焦「反共不反中」。若真能落實倒也是好事，但徵諸賴清德多年來發言，這個髮夾彎有多少可信度，恐是個大大問號。

賴清德過去對兩岸議題，一向是「語不驚人死不休」。說兩岸直航有「木馬屠城」之虞，是他擔任立委時所說。但當選台南市長後為爭取兩岸航點，他極力辯稱自己不反對直航，甚至提出「親中愛台」之說。搖擺之大，令人嘖嘖稱奇。

二○一九年，賴清德欲挑戰蔡英文爭取民進黨總統提名，「親中愛台」遭綠營質疑，他又高速迴轉，說「制定新憲時機已到」。理由之一，是這部憲法「在中國制定，有大中國思想，影響台灣團結和進步」。要說這不是「反中」，其誰能信？

賴清德曾自稱是「務實台獨工作者」，說法也一再游移，真的很「務實」。他對中國，究竟是「抗而不反」，還是「反而不抗」；或是「不反不抗」，抑或「既抗且反」，越說越模糊。唯一確定的是，「反共不反中」不會是終極版本，哪天再度改口，也不讓人意外。

民進黨總統提名已定於一尊，但兩岸主張是否「蔡規賴隨」，又將「隨」到甚麼地步，至今仍是未知數。最麻煩的，倒不是如何整合民進黨內部主張，而是賴清德如何整合他自己，才不會自我矛盾吧！

賴清德 民進黨 反中

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