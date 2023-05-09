聯合報社論／「綠軍更生」產業，多少不堪聞問黑幕

美國軍火商訪台前夕，總統府副秘書長黃重諺大談「軍工股上漲」事件，讓人聯想起蔡政府在疫情期間最愛「防疫國家隊」的提法。蔡政府執政後，打著「進步」旗號圖利特定產業和廠商，事例不勝枚舉，其中又以綠能、軍火、都更、生技四個「綠、軍、更、生」產業最受矚目。這些產業四處可見「綠色企業」插旗，軍工股話題應非個案。

蔡總統上任後力推風電及光電的「綠能」發展，幾年下來，各地都傳出一些黑幕。從風場分配、電價審議到工程採購，圖利特定廠商的情事時有所聞。近來知名的台南學甲八八槍擊案，槍擊案主謀和槍手皆供稱與民進黨前中執委郭再欽的光電工程糾紛有關；而前台南市經發局長陳凱凌涉貪，也與大肆推動光電的利益交換有關。

「綠能換鈔票」的行徑，遠不止於此。由藍轉綠的前政務委員鄭永金，其家族二○一九年成立能源公司，事隔一年，即由「國民黨黨產變綠產」的「中興電工」以廿餘倍價格收購。再如，綠委賴品妤之父親賴勁麟的「雲豹能源」，跨足風電、光電，成為綠能界的當紅炸子雞，堪稱「綠色奇蹟」。

在「抗中保台」大旗下，軍工產業也悄悄成為賺錢「金雞母」。發展國防產業自有必要，但蔡政府的動機及做法則大有商榷餘地。台灣欠缺軍工產業的關鍵技術，要發展相關產業多半得靠技轉、代工；這就意味著商機掌控在政府手上，主政者要讓誰賺大錢，誰就能鴻圖大展。

最近美國軍火商來台，在尋找「無人機合作對象」時，即不乏長期虧損、經營不佳的民間企業雀屏中選。幕後原因，只因該企業董事長曾在民進黨政府任官，與綠營關係密切。同一企業竟還能打敗漢翔，獲得經濟部的「無人機整合」合約。這種「綠色企業綠營救」的模式，幾如「慶富案」翻版。

比起綠能、軍工產業，都市更新背後牽涉的利益更大更直接。民進黨過去訴求「居住正義」，但一落到都更，最大的獲利者卻非小民，而是土地開發商和建商，尤其是與綠營關係良好的業者。國民黨立委王鴻薇近日踢爆的「合庫資產管理顧問公司」董事長蔡見興的相關弊案，只是冰山一角。

都更可以讓「廢地變黃金」，如同點石成金。民進黨長期執政的高雄市，即一再被爆是「親綠企業」獵地的主要目標，包括親綠媒體大亨都是其中要角。由公股行庫提供金援，民進黨政府提供決策支持，讓都更商機一本萬利，也難怪綠色企業趨之若鶩。

自宇昌案後，外界即知蔡總統對生技產業情有獨鍾。藉由三年前疫情之便，蔡政府全力鼓吹所謂「防疫國家隊」；但三年過去，除讓高端等少數業者賺得盆滿缽滿，生技業非但未能扎根茁壯，反而留下「政府擋疫苗」、「高端奇蹟」、「小吃店賣快篩」等荒唐笑話。更印證蔡政府炒短線、走捷徑，到頭來只是特定業者受惠的政策，反讓整體產業受創。

蔡政府的「綠、軍、更、生」四大產業，都打著「進步價值」的幌子，實際卻圖利特定企業，尤其綠色企業。但一味追求速成及近利的結果，卻無助產業健康發展，反因政商掛鉤留下禍害。民進黨的「政商利益共同體」越穩固，社會正義越蕩然無存，台灣下一階段的產業火車頭則杳無蹤跡。

蔡總統七年前當選後，曾稱「綠色是門好生意」。當時她指的是環保產業，但幾年過去，「綠色」確成了一門好生意，卻只關乎政黨顏色。諸多官商勾串的黑幕，只能期待政黨輪替，才有公諸於世的一天。