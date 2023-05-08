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聯合報黑白集／戰爭販子的價碼

聯合報／ 黑白集
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣五億美元軍備。圖為一批軍需品從美國軍用機場運往烏克蘭。圖／取自美國國防部
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣五億美元軍備。圖為一批軍需品從美國軍用機場運往烏克蘭。圖／取自美國國防部

彭博資訊報導，拜登政府擬引用「總統撥款權」，提供台灣五億美元軍備。閣揆陳建仁連這些軍備有何內容都搞不清楚，即興奮地背誦出蔡政府的標準口號：「備戰才能止戰」。笨蛋，看不出這是戰爭販子「請君入甕」的手法嗎？

這五億美元，是比照美國軍援烏克蘭的模式給予台灣；蔡政府一旦拿了錢，不就等於承認台灣是「明日烏克蘭」？屆時，美國要怎麼操弄台海情勢，我們就只能任人擺布，不是嗎？人家隨便開個五億美元的價碼，蔡政府就能出賣「和平」，把兩千多萬人的命運賣給戰爭販子，是頭殼壞掉了嗎？蔡政府不敢談「愛台灣」也很久了吧！

以為五億美元很多的人，一定不知道蔡政府多能揮霍。光是防疫加疫後，蔡政府就花掉一點二兆元；這一百五十億元，連塞牙縫都不夠。再說，台灣已經付款、美國卻未交付的軍售，已高達一九○億美元；從商業合約看，美國已嚴重跳票。蔡總統不嚴正索討台灣的權益，陳建仁卻一副「謝主隆恩」之姿，民進黨到底有沒有一點尊嚴？

最近美國的戰爭販子瘋狂加碼，包括最近的民主黨眾議員莫頓在內，光是「炸掉台積電」的主張就被提出三次。如此荒誕的言論，蔡政府不僅從未駁斥，還邀這些人來台並贈勳。自以為可以炸掉他國的民間設施，這是哪門子民主國家？

美國 戰爭 烏克蘭

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