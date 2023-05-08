聯合報社論／憶苦思甜？賴清德的青年選票危機

為了搶攻年輕選票，民進黨主席賴清德開設ＹＴ頻道，推出《看見，賴清德》系列影片，首部曲憶苦思甜說從前。與此同時，行政院動員十一個部會，投下一百六十億元，計畫在四年後讓青年均薪達到四點二萬元，以搶救青年低薪危機。民進黨黨政一體，有計畫地爭取年輕選票回籠，然而畫大餅政策虛幻不實，會讓賴清德對年輕選票的召喚更感艱辛。

理由很簡單，勞動部推動了四年的投資青年就業方案，去年十五至廿九歲青年失業率八點三八％，是二○○九年金融海嘯以來最低水準，但為整體國人失業率兩倍以上；而十五至廿四歲青年勞動參與率更低於ＯＥＣＤ國家平均十個百分點。也就是說，年輕人除了受教育年限較長外，失業狀況和就業參與都不理想，青年工作難求也變成嚴重社會問題。

勞動部怪罪七成青年選擇投入服務業，是影響青年低薪和職涯發展的因素；蔡政府的解決之道，是增加特定學門招生名額，鼓勵青年投向資通等高薪產業。解方看似成理，恐怕是官樣文章，並將衝擊國家長期的人才培育與社會發展均衡。其實解決青年低薪就業問題的根本，不在產出多少工程師，而在創造更多元的就業機會與發展。以資通產業的資本與專技門檻之高，能聘多少人？要用稀缺的高薪行業，解決普遍的青年低薪問題，根本是畫錯重點，緣木求魚。

蔡英文總統連任時曾許下「四大青年政策」，要在「就學、居住、就業、創業」挺青年；其中除了撒幣減輕學貸做到外，其餘政策全部跳票，因此才要再畫大餅爭取年輕人。賴清德看到柯文哲的青年支持率高，短影音奏效，所以東施效顰開設官方影音頻道；但不易掀起共鳴，因而行政院要再撒幣。問題是，錢花得再多，青年們的困境無解，低薪更難解套，日子難過，還要年輕人仿效當年的「肚子扁扁，票投阿扁」，只怕是癡人說夢。

蔡英文四年前連任能搶下七成年輕選票，香港「反送中」是一大助力，「辣台妹」的塑造也有功勞。但形象包裝終究禁不起時間考驗，民進黨執政傲慢、口號勝過實質，根本無法解決民眾現實困境。一如防疫三年，蔡政府政策屢屢失誤，卻不斷擴權並誇飾政府功勞，反而加深民眾的痛苦與厭惡感。這樣的施政風格，並未因內閣改組「蘇下陳上」而改變；只撒幣不辦事的作風，更會加深年輕選票對「討厭民進黨」感受。

更嚴重的是，兩岸僵局無解，台海情勢升高，蔡政府不得不延長青年役期，並配合美國「刺蝟防衛」要求，強化動員與民防準備。但民力動員必然勞民傷財，又因國家情勢難料，不但影響個人的生涯規畫與展望，也讓青年世代對未來充滿不確定感。這樣的困境，如何召喚年輕人拿出熱情來支持民進黨？這樣的局面，也絕非賴清德一句「信賴台灣」就能破解魔咒。年輕人已被「假辣妹」騙得日子越來越苦，怎會不想改變、怎會不想換人做做看？

二○二四總統大選，賴清德除了繼承蔡英文路線外，至今尚未拿出能讓年輕人看到未來希望的明確國家方向，遑論還要設法為民進黨執政不力的包袱解套。最近網路聲量，郭台銘、柯文哲較獲年輕人青睞，關鍵因素不在於他們的政策主張是否成熟，而是他們的直白創意，讓人對苦悶局面有改變的可能產生期望。賴清德的短影音把年輕人帶回從前，但年輕人盼望未來改變的心情將決定二○二四大選的結果；誰能改變台灣困局，誰就有選票，想問鼎大位者必須要提出答案。