經濟日報社論／經濟不保2 政府要有積極作為

主計總處公布今年第1季的經濟成長率為-3.02%，比原先預期的-1.20%大幅下修1.82%；同時，全年的經濟成長率由原先預估的2.12%，下調為1.67%。主計總處認為，因為4月政府發放每人6,000元現金，加上其他補助，補助總金額達到1,800億元，預估可以帶動經濟成長率0.3%-0.5%，因此主計總處與國發會都認為今年經濟成長率仍然可以保2。但是由於今年國際和國內都還有很多不確定因素，能否保2其實還很難說，我們認為政府應該要「料敵從寬」，更謹慎看待今年的經濟情況。

首先，第1季成長率為-3.02%，比過去三年疫情中的任一季都還慘，大概只有全球金融海嘯最嚴重的時候，也就是2009年的情況可以比擬。造成第1季經濟嚴重衰退的最主要原因是，全球景氣不振導致第1季出口大跌19.1%所造成。而國際景氣不佳的肇因，現在看起來短期似乎都沒有解決的跡象，包括美國的通膨還維持在6%左右，高漲的利率也不可能在短期之內下調，所以全球消費和投資都會受到抑制；此外，超過一年的俄烏戰爭仍然看不到任何曙光，現在許多國際機構認為全球經濟在第4季能看到復甦跡象就不錯了。

除了出口大幅萎縮，3月的外銷訂單成長率仍然是嚴重的-25.7%，這表示第2季的出口必然也會是負的；出口是台灣經濟成長的主要動力，占GDP六成五左右，出口衰退，台灣經濟絕對好不起來。

再來看國內經濟。過去三年受到疫情影響，國人消費停滯，現在全面解封，大家都預期會有報復性消費出現。主計總處在2月估計今年經濟成長率為2.12%，其中最重要的因素之一，就是預估今年民間消費成長率會達到5.92%。不過我們對於此一數據持保留看法，因為在過去十年的正常情況下，每年民間消費成長率大約在3.5%上下；過去三年疫情期間更低。現在看起來好像會有報復性消費，但是如果看看民間消費信心指數就可以知道，去年1月時該指數高達73.67，而最近卻持續下跌，到了今年4月的最新指數只有63.18，這表示現在民間消費其實比去年初疫情期間還要來得低，主要原因在於全球景氣不佳，加上國內外利率大幅提升，導致國人不看好未來經濟前景，使得消費趨於保守。因此我們認為主計總處估計今年民間消費成長率接近6%，過於樂觀。

民間投資是國內部門另一個重要部分，今年國內投資可能也不會變好，有兩個原因：第一是目前國內利率已經上升到2%左 右，企業借錢投資的成本變得較高，因此會影響投資意願；另外一方面，購屋貸款的利率也拉高，今年不動產市場應該會持續低迷，對國內投資也會產生不利影響。 更何況今年是選舉年，再加上兩岸關係不佳，很多人認為明年選舉結果有可能持續衝擊兩岸關係，因此部分企業和外資會暫緩在台灣投資，等到明年大選結束之後再 決定，這是一個很正常的避險行為。

最後，今年以來，大陸經濟恢復的速度很快，第1季為4.5%，預計全年可能會超過5.3%。 而原本兩岸經貿關係較密切，大陸經濟恢復將有機會帶動台灣的出口與經濟，但是今年第1季看起來，情況完全不是這樣。一方面是因為兩岸電子產業供應鏈持續在調整；另外就是兩岸關係不佳，台灣企業享受到大陸內需市場紅利的機會也迅速減弱。比方說，今年大陸五一連假旅遊人數高達2.74億人次，比疫情前2019年還要多出19%，可惜陸客到台灣的人數寥寥可數。

總而言之，國發會認為今年經濟會是「外冷內溫」，但是我們認為一不小心可能會變成「外冷內也冷」，政府部門一定要小心應對，在總體經濟方面可能要採取更寬鬆的政策才行。