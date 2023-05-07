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聯合報黑白集／陳揆的半套民防

聯合報／ 聯合報黑白集
警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。圖為台北市政府日前舉行全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。記者胡經周／攝影
警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。圖為台北市政府日前舉行全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。記者胡經周／攝影

警政署要求各警察局總動員召募青年加入義警或民防，遭質疑打戰爭牌。行政院長陳建仁回應，民防工作已執行幾十年，卻被無限上綱故意與戰爭連結。但陳揆一邊動員民防，一邊曲解民防；半吊子的民防，才是「不專業也不負責」。

民防工作的確已執行許久，也早在扁政府時期即三讀通過民防法；但說民防不該與戰爭連結，陳揆不是無知就是糊弄。姑且不論古早的鄉勇團練，從一戰以來，民防就是各國戰爭計畫要角；二戰時期英國動員民防支援敦克爾克大撤退及不列顛戰役等，更成西方民防榜樣。

我國民防法也開宗明義指民防就是要有效運用民力，平時防災救護，戰時有效支援軍事任務；且規定民防工作與軍事勤務相關者，平時就要會同國防部督導執行，戰時更由國防部主導協調運用民防團隊，支援軍事勤務。這不就是與戰爭連結嗎？

內政部長林右昌說，民防過去國民黨都在擺爛；但馬政府時期，兩岸和平止戈，民防自和義警沒兩樣。民進黨執政，民防繼續「擺爛」七年，等到把台灣搞成全球最危險的地方，民防還想擺爛，連美國都不答應了。

從全民國防手冊範本、打算造冊動員學生，到警察軍事化與召募民防，蔡政府意圖全民皆兵，連結戰爭卻遮遮掩掩。陳揆只敢說半套民防，除凸顯心虛，更有害民防！

民防 戰爭

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