聯合報社論／A肝、農藥、狂牛全上桌，食藥署失職失能

近期食安問題連環爆，食安威脅升高。從好市多進口莓果帶A肝病毒、放寬日本進口草莓農藥殘留，到預告加拿大全牛進口，衛福部食藥署屢遭質疑把關不力，或為外交踐踏食安，不僅懈怠失職，更喪失應有的角色與功能，讓全民健康淪為犧牲品。

A肝莓風暴持續擴大，好市多排隊等待退貨的人潮，最能說明食藥署的無能與失職。三月間美國就傳出民眾食用好市多等大型通路的冷凍有機草莓後驗出A型肝炎，消基會質疑食藥署沒有作為。食藥署則澄清查無相同批次產品輸入紀錄，且已擴大各國莓果產品邊境檢驗，還理直氣壯強調主動即時監測國際食品警訊並發布、監測、抽驗A肝病毒等作為。

高雄好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，高雄市衛生局除依食安法加重裁罰新台幣750萬元，也令好市多全面回收已售出、仍於效期內的「科克蘭冷凍莓果類產品」。圖／食藥署提供

問題是，食藥署四月十日晚間邊境驗出好市多進口莓果帶A肝病毒，四月十一日到好市多抽驗並要求預防性下架，卻直到四月廿八日毒莓果檢驗結果出爐，才公開對外說明，期間任由消費者暴露在感染A肝的風險中。而即使已有一萬多公斤可疑莓果賣出，被四萬多位民眾吃進肚裡或業者做成糕點，食藥署也只是請民眾自我監測。

食藥署撇清說，美國A肝莓和台灣來源不同；但美國發布警訊前，同樣產品也有輸入台灣的紀錄，而後來好市多報驗的美國藍莓也不合格。如今好市多又依據邊境不合格通知，更新公告擴大回收更早進口的莓果，顯示A肝莓範圍恐不限於被下架的莓果種類和批號品項。食藥署調查更發現，好市多進口貨號與銷售貨號對不起來；換言之，到底有多少A肝莓賣出、下肚、甚至做成母親節蛋糕，恐怕已成一本爛帳。食藥署不只是失職，更是失能！

諷刺的是，五月四日食藥署還公開背書說，政府對進口莓果已積極把關，鼓勵民眾踴躍購買母親節蛋糕。但現在還能到好市多門口排隊退貨的民眾，尚屬相對幸運，已吃下A肝莓的民眾根本欲哭無淚；至於今年特別獻給母親的蛋糕，還有幾個媽媽敢吃？

然而，食藥署對台灣食安與民眾健康的保護太過消極，為日本進口草莓殘留農藥解套的態度卻非常積極。日本進口草莓多次被驗出有台灣禁用農藥的殘留，即使在邊境百分之百逐批查驗，仍有許多農藥草莓流入各大賣場和通路，食藥署不思防堵，反而乾脆放寬相關農藥殘留限制。大湖草莓農批評說，政府對不起台灣的農民；豈止如此！從日本核食到農藥草莓，蔡政府對日本農民的體貼，遠高於對台灣農民生計的關切，更遠甚於對台灣民眾食安的保護。

現在食藥署又要開放加拿大全月齡牛肉進口。加國二○二一年曾檢出狂牛症，但食藥署評估為可接受之風險，並指加國牛肉可輸往六十八國，卻不說中、韓、菲等國都已暫停進口。尤其要開放卅個月齡以上牛肉，卻只實地看了一家卅個月齡以上老牛占百分之零點一的飼育場。消基會已表示將發起拒買行動。蔡政府想藉此與加國簽署投資保障協定，但國民健康可以這樣交換嗎？何況民眾被迫吃了二年美國萊豬，蔡英文說好的雙邊貿易協定和CPTPP呢？

食藥署長吳秀梅在疫情期間涉及高端、篩劑等多項爭議，連綠委都曾點名應下台負責，但無法撼動她的地位。從好市多A肝莓、日本農藥草莓到加拿大全齡牛肉，食藥署失能失職、棄守專業，糊弄民眾，也不令人訝異；何況背後有著蔡政府面對美日卑躬屈膝的本能，與突破對外經貿協定的壓力。不過，民進黨過去反美牛、捍衛食安的一眾激情演員，如今全部閹割噤聲，仍然令人唏噓。