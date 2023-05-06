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聯合報黑白集／笑死人的打詐宣言

聯合報／ 聯合報黑白集
強化打詐，行政院宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類進行重點打擊。記者余弦妙／攝影
強化打詐，行政院宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案類進行重點打擊。記者余弦妙／攝影

行政院通過「新世代打擊詐欺行動綱領一點五版」，提出「一合、二清、三減、四面、五不」措施，結合官民共同打詐。說來好笑，如果是玩真的，直接提二點○版就好了，為何只提個一點五版？莫非陳建仁為了保持禮數，怕超越蘇貞昌太多。

更好笑的，是那個從「一合」到「五不」的口號，讀起來既拗口又沒邏輯。陳內閣以為，硬湊出個一到五的順口溜，官民就會奉為圭臬遵從，詐騙集團就會聞風喪膽嗎？

說穿了，這個行動綱領真正的重點，可能為的是能「投入十三億」，再搞一次錢。蘇貞昌去年即投入十四億元成立「打詐國家隊」，其中，新成立的「數位部」負責源頭把關任務，至今卻交了白卷。去年，全民因被詐騙而損失的金錢高達七十億元，而詐騙犯平均年齡卻降低到廿八點九歲，難看至極。現在政府編出不順口的順口溜，還強調「進階版」；但高官此刻心思都放在選舉，能有效打擊詐欺才怪。

不信的話，立法院下周不妨考考陳揆和相關部長，問他們是否說得出五大口訣。地方議會也可問問警分局長，看他們都做了什麼、抓到什麼？如果要從根本杜絕詐騙，其實應把議題編入中小學公民與社會教材，教孩子從小學會辨識詐騙並養成公民倫理。如此，既能防詐，長大了也不致變成詐騙集團成員。

詐騙集團 小學 蘇貞昌

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