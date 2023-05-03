聯合報社論／美韓峰會：台海有事，南韓有事嗎？

美國總統拜登和南韓總統尹錫悅日前舉行峰會，聚焦北韓核武問題，會後發表《華盛頓宣言》，美國擴大對南韓的核保護傘，交換南韓放棄擁核。拜登揚言，若北韓對美國或盟友動用核武，將導致政權覆滅。拜登放狠話，對南韓的安撫意義，其實大於對北韓的威嚇作用。睽違四十年，美國再度將核潛艦部署至南韓軍港，意味朝鮮半島核競爭與東亞安全情勢的升高。

北韓在二○一八年宣布完成核彈和洲際彈道飛彈試驗，並繼續發射各種彈道飛彈。去年九月更頒布《核武力政策法》，規定北韓可先發制人，進行核攻擊或實施核報復。更重要的是，北韓不但以立法行動回歸核武與經濟並進路線，宣布自己為擁核國家，並持續提高核武和飛彈能力，試圖改變地緣政治遊戲規則。

此舉，當然引起南韓的不安及區域的緊張。北韓每次發射飛彈，都牽動南韓的敏感神經。一月間，尹錫悅罕見地表示，若北韓威脅加劇，南韓即應自己製造核武，或在境內部署戰術性核武。儘管在野黨譴責尹錫悅的說法不切實際，尹錫悅隨後也澄清南韓遵守《核武禁擴條約》的政策不變；但數月來擁核聲音已從邊緣主張變成主流思維，高達四分之三的民眾支持自主發展或部署核武。

也有不少輿論認為，尹錫悅的談話，是藉機要求北京管好平壤，或作為向拜登要價的籌碼。事實上，尹錫悅訪美前努力表態，作了不少鋪陳，也引發不少風波。尹錫悅改變一向不對衝突中國家提供武器的立場，暗示有意軍援烏克蘭。此舉，立即惹惱莫斯科，警告提供武器意味捲入衝突，還反嗆將向北韓提供武器。尹錫悅也改變過去不對兩岸問題發言的慣例，指台海議題和北韓一樣是全球性議題，反對武力改變現狀。這更觸怒北京，中共外長秦剛痛批「玩火者必自焚」，引發雙方外交罵戰。

去年八月美國眾院議長裴洛西訪台，帶來第四次台海危機；但裴洛西前往南韓，卻受到冷淡的對待。尹錫悅以「夏季休假」為由，不見裴洛西，事後稱是「出於國家利益」的考量。現在他站隊表態，同樣是現實考量。尹錫悅說台海議題不僅限於兩岸之間，而是全球性議題；南韓也希望北韓核問題受到全球關注，而不只是區域威脅，但中共卻消極面對北韓強化核威脅。

尹錫悅不惜激怒中俄，但面對美日，則是一片低姿態。尹錫悅為爭取日本共同對抗北韓，甚至違逆國內六成的反對民意，抛開讓韓日關係糾結無解的慰安婦及徵用工等歷史爭議，強調無法接受要求日本為了一百年前的歷史下跪。對於美國國防部外洩機密文件揭露監聽南韓政府一事，南韓總統辦公室卻比美國還用力澄清；難掩尷尬的尹錫悅還告訴美國媒體，此事不會動搖美韓關係賴以建立的高度信任基礎。

從發展核武、俄烏戰爭、台海問題到韓日關係，尹錫悅藉幾個重大議題的表態，向美國爭取到擴大化、明文化的核保護傘。但這除意味過去卅年國際遏制北韓發展核武的努力均告失敗外，美國雖仍不允許南韓擁核，朝核威脅升級與區域情勢升高恐難避免，並牽動包括台海在內的印太戰略情勢。尹錫悅爭取美日韓同盟，卻將中俄更推向北韓，能算明智嗎？美韓《華盛頓宣言》一出，北韓就開罵指帶來更嚴重的危險，俄羅斯也指責破壞區域安全與全球穩定，中共更約見南韓公使就所涉及之台海問題表達強烈不滿。

然而，台海有事，南韓有事嗎？尹錫悅曾說，韓美同盟應對北韓為優先！