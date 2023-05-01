經濟日報社論／勞動政見跳票 蔡政府難自圓其說

今天是五一勞動節，對於普遍低薪、工時過長的台灣勞工而言，放假一天稍微喘息之餘，更值得進一步檢視蔡政府執政七年以來，勞工政策是否說到做到？以及勞工權益是否有明顯增進？

目前大多數的媒體，都以「蔡政府勞動政見跳票，朝野都促檢討」來歸納各界對於上述問題的初步看法。例如，民眾黨團指蔡政府近八成勞動政見跳票或並未落實，勞保年金是蔡政府擺爛下的惡果，要求盡速推動延宕了七年的最低工資法，應針對不同產業，設置不同勞檢標準。時代力量黨團指出，政府光靠撥補，無法解決勞保破產問題，連執政黨委員都看不下去，直言勞保不改是民進黨對不起千萬勞工，要求啟動勞保年金改革，並降低不合理的工會籌組門檻，訂定最低工資法，保障勞工最低生活水準。國民黨也批評，民進黨執政七年，台灣什麼都漲只有薪水不漲，工時卻是全球第四名，民進黨讓台灣淪為「低薪、過勞」之島。

蔡政府並未針對朝野立委的批評做出正面回應。蔡英文總統只能宣揚屈指可數的政績，包括連續七年調漲基本工資，最低月薪已到2萬6,400元、時薪提高到176元；並承諾明年會繼續撥補1,000億元。勞動部更是避重就輕，對於勞保年金無能改革及最低工資法的跳票都未多做說明，坐實了朝野立委和各界對於蔡政府勞動政策的質疑和批評。

先檢討調漲基本工資這項政績。蔡總統說可「保障邊際勞工權益，有助於整體薪資的增加」，實際上剛好完全相反。

基本工資調高只是用法律手段讓「邊際勞工」的最低薪資獲得保障，還須提升邊際勞工的生產力達到該最低薪資水準才能幫上忙，這些都涉及高等教育、技職訓練的搭配。而且基本工資調高，未必能帶動整體薪資的水漲船高，可以從平均薪資或中位薪資的漲幅微不足道，小於最低薪資的調幅看得出來。

反過來說，調高基本工資如果有效，勞動部為何放任「最低工資法」立法的政見跳票？

更何況，台灣勞工在2021年的平均年總工時為2,000小時，位居全球第四高，仍處於過勞卻領低薪的窘境，勞工的生活品質並未改善。而政府在住宅、金融、產業、能源等政策方面的失能，造成房價飆漲，通貨膨脹嚴重。消費者物價已經連續20個月上漲超過2％，使得過去兩年的經常性薪資、中位家庭可支配所得都呈現負成長。實際的薪資成長更追不上房價飆漲的速度，全國的房價所得比已經逼近10倍，勞工「買不起」房屋的問題更加嚴重，又使不婚、不生，少子化的問題更加嚴重，提早喪失勞動紅利。從結果來看，即知蔡政府七年來並未提高勞工的實質薪資，也未實質提升勞工的權益。

至於勞保年金改革，負責年金改革委員會的召集人陳建仁回任行政院長，副召集人林萬億擔任行政院政務委員七年，勞動部雖然曾召開四次相關工作坊，但許部長卻從未參與，還將就業安定基金用於和勞工就業無關的用途上，號稱堅韌的內閣原班人馬，就是拿不出改革的勇氣和魄力，到現在還在說「還要研議」，使得勞保債務已經逼近12兆，112年度勞保虧損又逼近900億，將在2027年破產，讓民國51年以後出生的勞工，擔心退休時領不到一毛錢，年輕的勞工更是惶惶不可終日。

而政府只會不停的加碼撥補，擺明就是「撐過2024年就沒有蔡政府的事」的心態。而且即使每年撥補1千億，也只能延後破產二、三年而已，且要120年才能填滿財務漏洞，蔡總統竟然掰稱「讓勞保的財務能夠穩健運作下去」，實在對不起勞工。蔡總統將如何在520就職七年時自圓其說，勞工朋友且拭目以待。