經濟日報社論／美國拚製造業 未必勝券在握

這一兩年，全球經濟最重大的發展之一，就是美國政府展現強烈的企圖心，要讓高科技製造業和中國大陸脫鉤，恢復美國的製造業。這種由政府強烈主導產業發展的狀況，發生在長期以來強烈主張「自由放任」、勸戒他國服膺「新自由主義」的美國身上，的確讓絕大多數專家都跌破眼鏡。

除了美國政策改變（對2,500億美元中國商品課徵25%關稅）之外，中國的勞動成本快速上升，新冠疫情期間嚴苛管制疫情、不惜代價打亂製造供應鏈，加上遠距生產的運輸造成大量碳足跡風險，疫情和地緣政治等黑天鵝讓遠距生產風險大增，都加速了這種製造業「回美」的發展。目前，美國製造業重生已顯示了若干成果。美國華爾街日報報導，2022年美國和製造業相關的建築投資為1,080億美元，創下了有史以來的最高紀錄。

英國金融時報統計，美國在「降低通膨法案」和「晶片與科學法案」生效後，企業已經承諾超過2,000億美元的投資，其中三分之一來自總部位於美國以外的企業。新的工廠正在市區、鄉村、沙漠綠洲、岸邊小鎮等地拔地而起，大部分來自和半導體、電動車電池等相關高科技領域。但投資並不限於這些可從美國政府直接獲得補貼的領域，像眼鏡、自行車、健身補充劑、襪子、帽子等過去不太可能在美國設廠的領域，現在為了接近市場、分散風險，開始回到美國投資；高度自動化的生產，部分解決了美國勞工成本偏高的問題。最新民意調查顯示，有四成美國消費者不喜歡中國製造的商品，進一步提供了有利條件，讓製造業回歸美國。

觀察者或產業界很自然會進一步思考，情況會如何演變？這會是一種「新常態」，或只會是短中期現象？其實，我們可以從歷史獲得一些啟發。韓裔劍橋大學發展經濟學家張夏準，在其名作「富國的糖衣」一書中指出，在整個19世紀到20世紀20年代，美國是全球最具保護主義色彩的國家。只有在二戰之後，美國已是世上無可匹敵的國家之後，才開始擁抱自由貿易；就像更早期的英國，是在其工業水準超越了歐陸競爭者後，發現自由貿易對其有利，才開始故吹自由貿易的。

因此，雖然無人可以完全確定情況將如何演變，但未來若美國政府擔心產業落後而長期以政策干預產業發展，也不會讓人過於意外。也就是說，若「抗中」作為無法阻擋中國進一步逼近（或超越）美國，美國極可能進一步擴大抗中領域和深度，和中國經濟脫鉤程度將會加劇。

然而，這種發展是否可以阻擋中國「超越」美國？台灣身處兩強之間，產業界又該如何自處？以目前中國大陸的科技發展趨勢看來，美國中長期很難阻止中國的超越（中國許多領域的專利數都已超越美國）。以一些「卡脖子」技術而言，中國的確需要一些時間來突破封鎖，但擺脫美國封鎖是早晚的事。只是在美國擴大脫鉤之下，全球化受到衝擊，兩大集團間的經濟也將會受到波及。

在大幅脫鉤後的競爭中，「規模經濟」將扮演愈來愈重要的角色。中國加上「一帶一路」146國和金磚國家創造出來的「非泛美集團」目前人口約占全球七成、經濟規模約三成，和「泛美集團」（美、日、中西歐等）互有勝負，但「非泛美」的經濟成長較快，經濟比重升高，讓中國獲得的「規模經濟」會愈來愈大，愈來愈多項目將逐漸領先。今天美國製造業「回歸」，終究會是一種短中期現象，無法維持長久。等「泛美集團」體認到必須彼此合作才能創造雙贏之後，才會回歸到先前較自由的貿易狀態。

台灣和台商如何在「泛美」和「非泛美」的拉扯下，維持一種兩邊皆能獲利的動態均衡，是高度的挑戰；但能化危機為轉機者，就是高風險下的勝利者。