經濟日報社論／評議銀行提前普發現金

關於普發現金，發生王道銀行提前撥款的事件，金管會要求該行提出書面報告，並約見高階主管。在王道銀行承認疏失，但強調未有藉此行銷意圖且將檢討管理機制，金管會最後發函要求改善，並宣告此案結案。但是，本案涉及諸多普發現金的初衷、銀行監理政策及基本觀念的爭議，有必要予以釐清。

先回顧事件始末。普發現金開跑，第一階段就是在3月下旬辦理網路登記，原本規劃4月6日才陸續入帳，但王道銀行卻於3月底提前代墊撥付，促使行政院政策大轉彎，開放其他銀行也可以提前發放現金，後續即有11家銀行，在清明連假期間跟進提前發放。

於是，社會上突然把提前墊款渲染成「偷跑」，甚至放大成為有如違反金融紀律的大問題。銀行的中央監理主管機關金管會也疾言厲色地要「偷跑」的銀行做出交代。也因此，財、金部會在4月7日召開「普發現金ATM領現宣導」記者會，民眾可於上開期間至指定金融機構設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙之ATM機台領取。外界又提出會不會再有銀行偷跑、提早開放ATM的問題。金管會表示，由於ATM需要經過兩項資料確認，只要這兩道門沒有開啟，「沒有銀行可以偷跑」。

其實，王道銀行只是提前以自己的錢，代墊撥付該行的客戶，就被冠上「偷跑」此種難聽的詞彙。因此，第一個要釐清的是，王道銀行提前墊付有違反任何銀行業的相關法令？

依據銀行法規定，旨在「為健全銀行業務經營，保障存款人權益，適應產業發展，並使銀行信用配合國家金融政策」。因此王道銀行提前墊付，本來就是銀行經營之業務範疇，並非「未經中央主管機關核定經營之業務」，更未危及銀行業務經營；也未向存戶、借款人或其他顧客收受酬金或其他不當利益，並沒有妨害存款人權益。因此，王道銀行並未違法。

其次，從正面角度看，銀行業參與普發現金，屬於代繳代發業務的一種，是在幫助政府推動政務。就像統一發票兌獎入帳至個人戶頭，若財金公司一通知，銀行作業上會在當天就放行一樣，王道銀行認為普發現金性質相同，因此收到財金公司通知後，就下載相關檔案，並透過相關主管核決後放行撥款，嚴格說並沒有作業上的違失。

進一步言，王道銀行提前墊付還是「配合國家金融政策」，積極服務客戶，增進客戶權益，讓普發現金能夠早日送到客戶手上，可以在清明五天長假中趕快消費，對受疫情衝擊的店家或企業，乃至於中低收入家庭等經濟弱勢及時伸出援手，比「適應產業發展」還更積極。

然而，金管會當下的反應，竟然說金管會是行政院的一份子，而行政院已對外宣示普發現金何時開始入帳，「銀行不能為了自己的利益，想先墊款就墊款，這樣是置行政院長官說詞於何地」？主管機關竟不從專業角度，指出提前代墊哪裡違法？如何造成侵害存款人權益、妨礙產業發展、破壞金融政策等負面結果？反而從長官的面子為出發點，誇大問題的嚴重性，造成各界衍生更大的誤會。

普發現金是前任行政院長蘇貞昌在去年底的承諾，各界早就期盼能在農曆春節前把6,000元送到國人手上，及早提振消費以刺激經濟。但新任的陳內閣，為了夾帶其他撥補台電、勞健保的支出及兩千多億的空白支票，才搞到4月發放現金。要不是王道積極服務客戶的拋磚引玉，11家銀行立馬跟進，還要拖到清明連假結束後的4月6日才入帳，政府這種施政效率，如何拚經濟？