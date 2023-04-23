經濟日報社論／產業轉型得過且過 自食惡果

中國大陸近期宣布對台灣啟動貿易壁壘調查，理由是台灣長期限制大陸2,455項農工商品進入台灣，調查報告最快會在10月12日前出爐，但不排除情況特殊時，展延至明年1月12日，也就是台灣總統大選前一日公布。過去，大陸多將兩岸事務視為內政一環，鮮少訴諸國際，如今大陸貌似將循WTO管道，甚至也依WTO規範，通知我方代表團，大陸政策一夕轉向，台灣更要妥善接招。

兩岸分別在2001年底、2002年初加入世貿組織，儘管雙方皆為世貿成員，必須相互提供最惠國待遇，但是，20多年來，我方動輒以當年入會時，雙方未曾談判，甚至是以國家安全、產業保護為由，禁止大陸兩千多項農工產品來台。

舉例來說，今年初，曾有議員向經濟部舉報，在市面販售的大陸螺獅粉包裝印有統戰標語，要求下架。經濟部隨後是以從未開放陸製粉條類產品進口為由，要求所有實體通路及電商平台立即下架。何以粉條該禁呢？經濟部的理由是，考量國內產製情形及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。

年初的經濟部，看似於法有據的搬出《兩岸貿易許可辦法》，殊不知，三個月後，回馬槍來了，大陸直指，就是這兩千多項的禁止進口，構成了兩岸貿易壁壘。

未來，大陸的螺獅粉能否堂而皇之進口台灣，還有變數。實際上，以台灣市場的胃納量，不管是螺獅粉，或是這兩千多項禁止進口品項，如活牛、豬、山羊、雞、鴨，或是蘋果、草莓、柑橘、茶葉、蛋等，全數加總所能得到的貿易利益，恐怕並非大陸核心關切，否則這些歧視性待遇都實施20餘年了，卻直到今日才來討公道，豈不怪哉？！那麼，大陸舞劍，志在何方呢？

過去，大陸之所以不願在WTO碰觸兩岸事務，一來是矮化台灣，二來也避免台灣藉此彰顯主權，例如大陸多次對台啟動反傾銷調查，卻常未按照WTO規範通知我國，前來做反傾銷調查的團體，亦多強調是民間身分，無涉官方。

不料，大陸這次大張旗鼓，顯示今後在對台事務上，又多了一個國際「新工具」，而大陸也頗有意昭告天下，在長年的兩岸經貿往來中，不遵守自由貿易的是台灣。

不過，弔詭之處也在於，大陸雖是打破慣例，循WTO代表團通知模式，但不代表大陸完成貿易調查後，最終會向WTO提起曠日廢時的訴訟。近來就有不少國內專家提出，大陸可採行的報復措施，包括了相對禁止台灣兩千多項產品進口，或是選擇出口前百大的廠商作為制裁對象，甚至也有人臆測，大陸將終止兩岸經貿協議（ECFA）作為報復。

不管大陸的調查報告，會不會等到台灣大選正熱時才出手，這樣混雜政治決定的時間壓力，已足以構成干擾。台灣現在「唯二」的兩件要事，一是必須趕緊務實檢討這兩千多項產品，畢竟當年設限的時空環境，與今日已經有相當大的差別，台灣不能再以空洞的國安與產業保護理由帶過。近期也正逢我國有意參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），面對大陸積極運作要優先台灣加入，台灣就算現在不檢討，日後也繞不過大陸，或者其他成員的挑戰。

第二件要事，也在於台灣的產業轉型，真的不能再打假球了。殷鑑不遠，這次蛋荒猶如一面照妖鏡，照出台灣從產銷到通路，統統有問題。試想台灣禁止大陸雞蛋來台至少十年了，蛋產業卻是十年如一日，傳統雞舍依舊占八成，且缺乏公開透明的訂價機制，如今燒出史上最長蛋荒，足以佐證單是保護主義，非但無法提升民眾生活福祉，反而成為政府產業政策失靈的遮羞布。