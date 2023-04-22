經濟日報社論／國際商業環境 信任走遍天下

政府、企業、個人咸同，信用重於一切，失去信用則元氣大傷。

最近國際間掀起去美元化風潮，美元也被長期看貶，背後固然有中國大陸運作的鑿痕，但美國政府及美元的信用動搖，仍是原始肇因。

美國銀行首席投資策略師哈內特（M. Hartnett）最新發布的一份報告指出，隨著美國加息接近尾聲，美元將進入熊市，看衰美元的主要原因是基於美國預算赤字飆升、債務違約概率上升、美元避風港地位下降、各國紛用不同貨幣進行交易、石油美元鬆動、人民幣國際化進程加快、中國大陸與沙烏地阿拉伯及日本持續減持美國國債。

更重要的原因是美國財政部長葉倫自己說的，她曾任美國聯準會主席，近日坦承：「當我們使用美元相關的金融制裁時，存在一種風險，隨著時間推移，美元霸權可能遭受破壞。」正是如此，全球呼喚「去美元化」的熱度近期急速升溫，多個國家和地區使勁推動減少依賴美元，愈來愈多經濟體採用本身的貨幣進行跨境貿易結算和投資，金磚國家不僅在貿易往來中加強使用本幣，還積極研究創建「金磚貨幣」和支付系統，力求進一步減少對美元的依賴。

美元的信用衰頹，關鍵原因在於其被武器化。俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，美國隨即對俄實施連串嚴厲制裁，既切斷該國使用美元的管道，又凍結俄羅斯央行資產。警鐘一響，許多國家意識到在經貿及金融領域不能再過度依賴美元，中東油國這個顧忌更深。

美元信用被美國政府啃噬而貽害深遠，令人聯想起目前高端晶片製造稱雄世界的台積電，其經營理念第一條就是integrity（誠信正直），重要性在創新之上，這樣的堅持是其成功關鍵。

台積電創辦人張忠謀闡述其精義：integrity是文明社會最重要的social fabric（社會結構），假如一個社會、國家、甚至整個世界喪失了integrity或是變弱了，整個社會的安居樂業會很難達到，再進一步也造成「經濟成長的極限」。他認為integrity是可以興利的，好的道德也是好的生意；對客戶的integrity使得客戶的忠誠度增加。

美國紐約時報著名專欄作家佛里曼最近深入中國大陸採訪，他確信讓美中之間的競爭難以被準確定義的曲折，則是「難以捉摸的信任問題」。尤其當愈來愈多的產品和服務進展到數位化與電子化，為這一切提供動力的電腦晶片成為這個時代的「新石油」，「信任」在國際關係和商業中的作用又出現飛躍式的進展。

他引用台積電的高級副總裁張曉強的說法，指台積電能夠做出全球90%最先進邏輯晶片的秘訣，就是「信任」。因為從事晶片代工，並且握有客戶頂級商業機密的台積電對客戶保證：絕不會自行設計晶片與他們競爭，也永遠不會對其他客戶洩漏機密。通過與彼此信賴的夥伴合作，台積電也不斷精進，出現了信任的良性循環。

反觀中國大陸，為何尖端晶片產量至今為零？佛里曼認為，「缺乏信任」是此中關鍵，因為半導體需要憑藉前所未有的信任來製造，信任成為國際事務與商業重要的因素，中國卻成為了一個不值得信賴的合作夥伴。不僅個別企業，中國近年也失去了世界已發展國家的信任，關鍵在於「中國自1970年代以來與西方建立的任何信任均已消散於無形。而信任和共同價值觀在這個時代，卻變得比以往任何時候都更加重要。」

佛里曼給北京的建議，則是雷根總統時代國務卿舒茲的名言：「有信任才能通行無阻」（Trust is the coin of the realm）。這真是一句至理精言。所有政府、政要、企業與個體唯有奉行不渝，才能獲得真實而長遠的信賴，而能以底於成，且維繫不墜。