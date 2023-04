經濟日報社論／國際商業環境 信任走遍天下

政府、企業、個人咸同,信用重於一切,失去信用則元氣大傷。

最近國際間掀起去美元化風潮,美元也被長期看貶,背後固然有中國大陸運作的鑿痕,但美國政府及美元的信用動搖,仍是原始肇因。

美國銀行首席投資策略師哈內特(M. Hartnett)最新發布的一份報告指出,隨著美國加息接近尾聲,美元將進入熊市,看衰美元的主要原因是基於美國預算赤字飆升、債務違約概率上升、美元避風港地位下降、各國紛用不同貨幣進行交易、石油美元鬆動、人民幣國際化進程加快、中國大陸與沙烏地阿拉伯及日本持續減持美國國債。

更重要的原因是美國財政部長葉倫自己說的,她曾任美國聯準會主席,近日坦承:「當我們使用美元相關的金融制裁時,存在一種風險,隨著時間推移,美元霸權可能遭受破壞。」正是如此,全球呼喚「去美元化」的熱度近期急速升溫,多個國家和地區使勁推動減少依賴美元,愈來愈多經濟體採用本身的貨幣進行跨境貿易結算和投資,金磚國家不僅在貿易往來中加強使用本幣,還積極研究創建「金磚貨幣」和支付系統,力求進一步減少對美元的依賴。

美元的信用衰頹,關鍵原因在於其被武器化。俄羅斯去年2月入侵烏克蘭,美國隨即對俄實施連串嚴厲制裁,既切斷該國使用美元的管道,又凍結俄羅斯央行資產。警鐘一響,許多國家意識到在經貿及金融領域不能再過度依賴美元,中東油國這個顧忌更深。

美元信用被美國政府啃噬而貽害深遠,令人聯想起目前高端晶片製造稱雄世界的台積電,其經營理念第一條就是integrity(誠信正直),重要性在創新之上,這樣的堅持是其成功關鍵。

台積電創辦人張忠謀闡述其精義:integrity是文明社會最重要的social fabric(社會結構),假如一個社會、國家、甚至整個世界喪失了integrity或是變弱了,整個社會的安居樂業會很難達到,再進一步也造成「經濟成長的極限」。他認為integrity是可以興利的,好的道德也是好的生意;對客戶的integrity使得客戶的忠誠度增加。

美國紐約時報著名專欄作家佛里曼最近深入中國大陸採訪,他確信讓美中之間的競爭難以被準確定義的曲折,則是「難以捉摸的信任問題」。尤其當愈來愈多的產品和服務進展到數位化與電子化,為這一切提供動力的電腦晶片成為這個時代的「新石油」,「信任」在國際關係和商業中的作用又出現飛躍式的進展。

他引用台積電的高級副總裁張曉強的說法,指台積電能夠做出全球90%最先進邏輯晶片的秘訣,就是「信任」。因為從事晶片代工,並且握有客戶頂級商業機密的台積電對客戶保證:絕不會自行設計晶片與他們競爭,也永遠不會對其他客戶洩漏機密。通過與彼此信賴的夥伴合作,台積電也不斷精進,出現了信任的良性循環。

反觀中國大陸,為何尖端晶片產量至今為零?佛里曼認為,「缺乏信任」是此中關鍵,因為半導體需要憑藉前所未有的信任來製造,信任成為國際事務與商業重要的因素,中國卻成為了一個不值得信賴的合作夥伴。不僅個別企業,中國近年也失去了世界已發展國家的信任,關鍵在於「中國自1970年代以來與西方建立的任何信任均已消散於無形。而信任和共同價值觀在這個時代,卻變得比以往任何時候都更加重要。」

佛里曼給北京的建議,則是雷根總統時代國務卿舒茲的名言:「有信任才能通行無阻」(Trust is the coin of the realm)。這真是一句至理精言。所有政府、政要、企業與個體唯有奉行不渝,才能獲得真實而長遠的信賴,而能以底於成,且維繫不墜。