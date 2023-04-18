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經濟日報社論／美國從拆牆到築牆 台灣要固牆

經濟日報／ 社論
台積電董事長劉德音表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。記者胡經周／攝影
台積電董事長劉德音表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。記者胡經周／攝影

美國正全力圍堵中國大陸高科技發展，台灣是全球半導體製造龍頭，所以美國對台灣業者有所期求，也有所限制，政府必須成為業界強有力後盾，不容因為政治上的聯美抗中政策而讓業者任人宰割。

美國力推晶片法案，台積電董事長劉德音日前公開表示「有些條件無法接受」，經濟部長王美花則表示，美國晶片法還在法案評估期之內，台積電正與美方積極溝通，經濟部也會密切關注，期盼不要因為法案細節而影響雙方合作。這話顯示政府態度低調，有立場軟弱之虞，引發部分立委痛批政府無能。他們認為我方對美國晶片法的質疑應該是「國對國」的溝通，台積電與經濟部的角色應該互換，應該是「經濟部與美方積極溝通、台積電關注進度」。以南韓為例，三星面臨相同問題，但南韓政府傾全力與美協商，保護企業，民進黨政府不應讓台積電自己解決。

目前各國政府對國際經貿與投資介入日深，廠商權益往往因地緣性政治或經濟因素而利益受損，政府更須伸出強有力手臂減少廠商受到的衝擊。尤其美國原本是全球化最有力的推手，主導全球貿易與投資自由化不遺餘力，最近幾年改弦易轍，逐漸退出全球貿易與投資自由化的領頭羊地位。為了遏制中國繼續快速崛起，美國多方設限，並利用長臂管轄權驅使盟邦跟進；過往猛力拆牆，現在則使勁築牆。我國相關產業首當其衝，政府正面臨嚴峻考驗，特別是當政治利益與企業利益有衝突時，如何為企業固牆，更是煞費思量。

半導體產業是美國全球化政策翻轉的重要指標。以前基於比較利益原則，放任美國業者全球布局，但近年為了壓制中國及復興製造業，政策大逆轉，《晶片與科學法》應運而生，編列預算開放業者申請相關補貼，目標是確保生產最尖端晶片的公司設在美國本土，以重振製造業，並加強美國的國家安全和關鍵供應鏈。

美國政府項莊舞劍，主要目標意在中國。依其法案規定，接受資金的公司，不得將資金轉移至相關的外國實體，並禁止十年內在「相關國家」（意指中國大陸）擴大半導體製造能力，也不得和涉及敏感技術或產品的外國實體，進行任何形式的聯合研究或者技術許可。針對中國的築牆意圖再明顯不過。台灣是半導體製造龍頭，是大陸的重要供應商，美國當然多方圈圍，台積電已被圈進美國牆內，其與相關業者則被砌牆阻攔為中國大陸所用。業者在美中戰略競爭等地緣政治變局下，基於配合供應鏈安全布局的考量而勉予配合。如果能拿到補助金，或許還可深化台廠與美國半導體產業的關係，取得參與美國半導體研發及分享成果的機會。

近期美國公布的取得補貼條件，台灣企業深感為難。美國政府還貪圖這個政策帶來的紅利，要求業者分享特定比率的獲利分潤，更藉機套取業務機密，業者須提供詳細的晶片產能、預期收益率、客戶資料等敏感資訊的要求。這些嚴苛要求顯示美國晶片政策除了對中國築高牆之外，還要便於自己深挖洞、廣積糧，夯實半導體產業。

台灣業者實在沒有理由配合到這個地步。對於業者的困難，政府從頭到尾都像是軟腳蝦，不像歐盟與南韓那樣積極交涉，強烈要求美國考量業者的合理權益，故而他國獲得美國退讓而我們幾乎是照單全收。其實，台灣有的是談判籌碼，不能因政治考量而過度軟弱退讓，而應善用手中握有的談判籌碼，強力捍衛企業利益。固牆的要務一方面是為了利於我產業發展而設定議題，有效降低美國築牆對企業的影響，另一方面要提高我國高科技產業的層級及密度，而不能只限於技術問題的研商，以期藉機促進產業進一步升級。

美國 台積電

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