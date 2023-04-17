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經濟日報社論／順勢重新檢討兩岸經貿

經濟日報／ 經濟日報社論
行政院長陳建仁（前）針對中國大陸商務部12日公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，陳建仁盼大陸不要把貿易問題政治化。圖／中央社
行政院長陳建仁（前）針對中國大陸商務部12日公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，陳建仁盼大陸不要把貿易問題政治化。圖／中央社

中國大陸商務部宣布，啟動對台2,455項產品的「貿易壁壘」調查，驚動台灣各界，引發各種揣測與不安。我方對陸方的「貿易壁壘」，是從雙方都進入世界貿易組織（WTO）之後，就已經發生。陸方依照WTO規範對我開放市場，但我方卻以國安和保護市場為由，嚴厲管制陸方大量農工產品進口；雖然一些項目已經陸續開放，但仍有約五分之一農工產品受到管制。

這種現象已經存在20多年，陸方不滿但並未積極處理。一種說法是，向WTO提告會造成兩岸「平起平坐」的國際觀感，提高台灣國際地位，而台灣市場有限，不值得如此，因此長期被冷處理。若有陸方企業因我方「低價傾銷」而受到顯著傷害，陸方會透過台灣的產業公協會溝通，如果無法解決還是會祭出「反傾銷稅」進行反制。事實上，目前仍有五件反傾銷案件生效，也有案件在調查階段，都屬於化工材料。我方也會對陸方低價傾銷案進行調查和懲處，課徵反傾銷稅。

然而，這次的貿易壁壘調查，是全面性針對所有的對大陸管制項目，讓人擔心是否是針對蔡總統出訪過境美國的行動，被陸方認定超越「紅線」，所引發的報復。也有人懷疑是針對台灣即將到來的總統大選，企圖對台灣人的投票行為產生影響，特別是調查期限可延長到大選的前一天。這兩種可能都無法排除，但關聯性都比經貿因素來得低，其原因如下：

身為全球數一數二的經貿大國，長期被WTO的成員違反規範、進行經貿「霸凌」，真是情何以堪。目前陸方進口，除高級晶片等極少數例外，都可找到替代品，不像過去那樣依賴台灣。而我方在每年享有巨大貿易順差下（我方統計2022年為1,004億美元，陸方統計1,565億），居然還大量管制大陸商品進口，是可忍孰不可忍？這次調查行動，可視為準備向台灣攤牌的前奏，若我方仍不願「公平」貿易，陸方極可能很快就進行反制。

目前不能確定陸方未來會如何反制，雖然我方表示願意和陸方諮商，但兩岸關係低迷，陸方不會輕易啟動政府間諮商，也不太可能循WTO途徑提告─除了上述政治因素外，可能也不願曠日費時。最簡單的反制，可能是選擇幾種我方大量出口對岸的品項，隨便安個理由就禁止從台灣進口；但也可能直接禁止大量從台灣進口的品項，逼我方處理問題。但陸方行為很難預測，政治因素可以在一夕間凌駕經濟。

話說回來，長期違反WTO的「非歧視原則」，在開放其他世貿成員產品可出口台灣的同時，卻單獨歧視中國大陸，完全沒有適時檢討；甚至連蘋果這種我方生產極有限，絕大多數都進口的農產品，也拒絕陸方產品，完全不具說服力，不像一個全球前20大貿易體該有的態度，更不像一個成天喊著要簽署「自由貿易協定」者的模樣。

其實，處理問題的方法並不難，由於我方正在申請「跨太平洋全面進展夥伴協定」（CPTPP），也想和其他國家簽署貿易協定，向陸方大幅開放管制的項目，正好讓我方企業和農民提早調適，政府也可以及早提出因應方案，未來在CPTPP的入會諮商，面臨對手成員要求開放農業時，就不會遭遇太大的痛苦，避免諮商停滯的風險。更奇特的是，兩岸都申請CPTPP，有可能面臨既有成員要求兩岸必須相互諮商，我方根本繞不過去對大陸限制進口這個問題。其實，800多項管制的農產品中，大部分產值都不大，開放困難度其實不高，只要提供農民一些適當補償即可。

因此，政府應該有前瞻作為，盡快提出一套合宜的開放補償機制，以及強化農業研發、輔導的相關配套，這是無可逃避的當務之急。

WTO 反傾銷稅

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