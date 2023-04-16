經濟日報社論／再生醫療雙法 須重視病患權益

﻿立法院從3月底起，逐條審查包括「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」的所謂「再生醫療雙法」草案。行政院所提出的雙法草案係仿照日本，朝醫療技術及製劑產品雙軌制，並鬆綁適用；在醫療技術上，有條件允許小規模臨床治療無需進行臨床試驗。在製劑產品上，則有條件允許經過二期臨床試驗的製劑，可用於治療病人。雙法草案雖有助業者提供更多再生醫療服務，但較忽略需求者的權益。

再生醫療係將細胞、基因用於人體構造或功能之重建或修復，或是用於人類疾病之治療或預防。依其治療方法可分為自體細胞治療、異體細胞治療、基因治療產品及CAR-T免疫細胞產品四大類。自體細胞治療是擴增病人本人的免疫細胞，再回輸病人體內，以殺死癌細胞。異體細胞治療則是雙法草案新增的方式，其目的是期望業者拓展遠大於自體細胞治療的商機。至於基因治療產品則是利用幹細胞的分化及增生特性，來修補器官或組織損傷的再生醫學。

相較於前三種治療方式，適用在淋巴瘤及骨髓瘤治療的CAR-T免疫細胞產品，是目前再生醫療最成功的典範。該類產品最有名的例子，是由瑞士諾華藥廠發展出治療淋巴性血癌的Kymriah藥劑。此藥劑的研究從2004年啟動，到了2012年完成以一劑治療一位女童的案例，而到2017年才取得美國食品藥物管理局（FDA）的核准。此藥劑在臨床試驗及實際治療上，已有超過6,900個案例，其中包括去年在台大醫院治癒的國內首例。不過，此藥劑易引起強烈發炎反應，且耗費每位病人超過新台幣1,000萬元。

國際生技公司在開發再生醫療新藥時，幾乎都會出現類似諾華藥廠開發Kymriah藥品的過程。因此，即使在完成新藥的三期臨床試驗，一些生技公司也常因產品定價高昂，而乏人問津。有些公司則迫不得已，只好接受健保組織提出的買價。

例如，英格蘭國民保健署最近以大幅砍價方式，納入一劑標價210萬美元的治療肌肉萎縮症的產品，以及一劑標價330萬美元的治療腦白質退化症的產品。

和諾華藥廠等國際生技大廠相比，國內生技公司的資產規模微不足道，因而無力開發具有原創性的新藥。因此，雙法草案提供的鬆綁措施，主要有助生技公司及醫療院所跳過臨床試驗，而以再生技術去治療自費病人。從2018年衛福部頒布「特管條例」迄去年年底，核准使用再生醫療技術954人次，其中自體細胞癌症治療占82%。但此方法治療癌症的效果有限；只有二至三成的病人有反應。由於雙法草案降低執行再生醫療技術的門檻，因而會增加一些不需臨床試驗即可進行的案例。因此，雙法草案通過審查後，自體細胞癌症治療效果恐不易超過先前水準。

雖然雙法草案列有損害救濟條款，但實務上能獲得補償的病患恐有限。這是因接受再生醫療技術治療的病人，多已經歷無效的化療及標靶藥品的治療，因而身體孱弱不堪。

所以，若病人不幸離世，由於欠缺足夠的臨床實驗資料，恐難將責任歸屬於醫療院所。

為維護病患權益，由鬆綁雙法得利的再生醫療供給方，宜分攤病患的風險。再生醫療所費不貲，但只適用於少數癌症重病患，因而日後不大可能納入全民健保或出現商業保險產品。由於未經臨床試驗即進行的自體細胞治療，本質上是以病人為試驗品，因此，醫療院所宜挪出部分治療費用來分攤病人的風險。例如，可從每個療程的費用提列一定比例至半官方組織監管的基金。對病人而言，一次的自體細胞療程花費約200萬元，而一旦治療進展順利，未來可能還需要更多療程。此時可從上述基金提撥一些資金，給那些接受治療，但花費遠超出預期的病患。