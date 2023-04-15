經濟日報社論／G7反制中國經濟脅迫 難度高

七國集團（G7）外長會議16日在日本廣島舉行，美國將在會中提議，各國應該聯合採取行動，以反制嚇阻中國的經濟脅迫。這是否有效還是問題，但將對全球經濟秩序有顛覆性的影響。

所謂的中國經濟脅迫（economic coercion），指的是中國對違背其利益的國家，採取貿易制裁或其他經濟性懲罰措施。自從2010年以來，已經有許多國家深受其害，包括與日本的釣魚台主權紛爭，中國禁止對日稀土出口；挪威因為頒發諾貝爾和平獎給劉曉波，鮭魚禁止進口；南韓因為部署美國薩德反飛彈系統，大陸觀光客止步；立陶宛由於台灣代表處改名，禁止從立陶宛進口，還有菲律賓、蒙古、澳洲與加拿大，因為各種不同的理由，被大陸經濟制裁。

中國大陸經濟規模已是全球數一數二，其懲罰措施會對任一國家產生致命的影響，美國因此正與日本、歐盟等展開協調，希望能夠列為2023年5月G7峰會的主要決議。

目前在歐盟、英國與美國都有類似的法律正在審議，基本上都是防範性的嚇阻性質，希望通過事先的明示，讓中國打消採取經濟脅迫的念頭。

美國今年2月提出跨黨派法案《2023年反中國經濟脅迫法》，授權總統成立跨部門工作組以應對中國對政府、企業、組織及個人的經濟脅迫。美國的草案中除了自己將提高對中國關稅之外，還將向受到經濟壓力的國家提供資金援助和金融支持，而且為了彌補因中國制裁而蒙受的損失，美國將降低從對象國進口的關稅、增加進口量。

拜登政府藉此增強其經濟戰的威懾力，也能夠影響全球南方（Global South）國家，因這些新興國家相較容易受北京施壓，譬如像巴拉圭因為擔心其牛肉與大豆市場，而考慮與台灣斷交，轉與中國大陸建交。

但這樣做，牽涉到許多問題。首先，目前各國都憑藉著自己的經濟實力，對於其他國家有不同程度的經濟脅迫，美國是全球最強的經濟體，川普一上任，就對全世界加徵鋼鋁特別關稅，雖號稱國家安全，卻是脅迫的一種，而之前日本因為戰前勞工賠償問題，對南韓半導體材料禁運，也是經濟脅迫。既然大家都這樣做，為何中國大陸所做的，就特別邪惡，值得全球聯合起來對抗？G7國家當中也有部分與大陸經濟來往密切國家，如日本與德國，對此就頗不以為然。

其次，根據美國智庫CSIS的研究顯示，雖然中國的經貿報復造成某些國家的壓力，其實中國經濟威嚇的成效欠佳，不只無法迫使這些國家改變其政策，有時甚至還招致反效果，只會使得各國找到更強硬的政治藉口，甚至將那些國家進一步推向美國。

中國經濟施壓之所以無效，主要由於北京不願負擔成本太高的脅迫措施。譬如，北京禁止進口澳洲煤炭，但是才幾年就取消禁令，這是因為沒有更廉價的替代來源，煤炭價格高漲，影響能源供給，只好恢復澳洲煤炭進口。另外，有些商品被禁後，常常透過轉口的方式再進口，譬如原本因孟晚舟事件，大陸撤銷加拿大菜籽油進口許可，但加國菜籽油卻繞道阿拉伯聯合大公國，照樣賣進中國，而澳洲龍蝦經過台灣轉進口大陸，更是眾所周知。

同理可知，若G7國家企圖「以其人之道還諸其人」，恐怕也很難成功，更何況這不是美國一個國家可以掌控，需要各國聯合一致，很難避免國家偷跑破例。

目前在WTO有針對經濟脅迫的規範，但是申請協調仲裁，曠日廢時，美國之所以尋求與G7展開合作，就是因為多邊合作效果更高，可是這意味著全球經濟秩序將進入冷戰對抗的局面，作為外貿依存度如此之高的台灣，必須警覺未來發展的方向。