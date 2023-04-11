經濟日報社論／化解美晶片法爭議 爭取台廠權益

美國《晶片與科學法》生效後，陸續公布相關細節，其中對包含台積電在內的台廠有不少感覺為難的要求，是下階段台美諮商政府要力挺產業、尋求有效解決的重點。

美國《晶片與科學法》編列390億美元經費用於補貼晶片生產活動，著重在先進製造但也包含成熟製程及封裝測試。相對於台積電預計超過400億美元的投資，美國晶片法的補助金額其實不算大，但若能拿到補助金，一方面可深化台廠成為美國半導體產業發展的夥伴關係，另方面也取得參與美國半導體研發及分享成果的機會，還是有重要意義。

事實上，不論是台積電還是三星等赴美設廠，並非全然是看上晶片法的補助誘因，而是在美中戰略競爭等地緣政治變局下，配合主要客戶分散生產據點的供應鏈安全布局考量。特別是美國、日本及歐盟紛紛透過研發生產投資、擴大出口管制的二手策略，以維持在高科技領先地位，並降低對中國依賴程度的政策架構下，增加赴美日歐投資、淡化中國的占比，已成為高科技供應鏈必須因應的趨勢。

固然美國的補助只是錦上添花，但近期美國陸續公布取得補貼的條件，卻使得響應美國政策的台灣企業，陷入天人交戰的為難。例如凡是申請補助之企業，未來十年內幾乎不得在中國擴大任何與先進製程有關的投資，而即便是成熟製程也必須承諾只能內銷中國本地市場，更不得與中國進行涉及敏感技術或產品的聯合研究或技術許可工作。同時，除了需要與美國政府分享特定比率的獲利分潤外，更面對須提供詳細的晶片產能、預期收益率、客戶資料等敏感資訊的要求。

台積電劉德音董事長已直言以上有些條件無法接受，而經濟部則表示若業者有需要，願意協助業者溝通。對此，建議政府應展現更明確立場，善用現有各項機制及平台，替台廠爭取權益。畢竟美國晶片法的爭議，不僅是美國政府與個別企業的契約條款問題，更涉及其投資法制環境對外國企業的潛在不公平及欠缺正當性的爭議。去年美國《降低通膨法》通過後，對於可享有租稅抵減利益的電動車，限定必須在北美地區組裝，而關鍵零組件電池也不能使用來自無自由貿易協定的歐盟，使得南韓、歐盟政府不斷向美國表達嚴重關切，要求協商改善，且已見成效。例如美國在本月初公布的電動車抵減細節指引，南韓政府表示其關切問題已獲得改善。

晶片法的爭議雖與降低通膨法不盡相同，但受到影響的都是來自重要盟邦的企業，也都是配合美國重建本土製造產能而積極配合投入的重要供應鏈夥伴。日前台積電創辦人張忠謀指出，美國官員一直說「台灣是世界上危險的地方」，已經讓人感覺美國不把台灣當作是半導體「友岸外包」（friend-shoring）的成員。若晶片法爭議不解決，不但欠缺對關鍵盟友應有的合理對待與尊重，也會增加讓台灣企業及人民對美國的質疑。

台美近年關係不斷升溫，新設的政府對話管道也迅速增加。除了目前正在進行的「台美21世紀貿易倡議」外，2020年成立的「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）以及隔年啟動的「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），都有包含半導體及供應鏈韌性議題，管道暢通。重點是如何爭取設定議題，以及如何有效降低對我國企業的影響。我們相信政府已經在徵詢產業意見，下一步必須具體歸納、凸顯晶片法諸多條件的不合理性，更重要的是要提高我國關切的層級及密度，不能只限於技術問題的研商，才能發揮有效解決的目標。