經濟日報社論／景氣加速落底 關鍵在內需

國發會日前公布我國第15次景氣循環，此波循環從上一次景氣谷底的2016年2月開始，到去年1月達到高峰，擴張期長達71個月，是有本項調查以來第二長擴張期。各界關注的是本波循環的谷底何時到來，雖然國發會官員以之前14次景氣循環平均15個月的收縮期推估，本月有可能就是本次循環谷底，然而，以目前全球的總經情勢判斷，景氣在今年下半年落底就已屬樂觀預期，而景氣能否加速落底的關鍵在內需。

國發會樂觀預期本月景氣可能落底，是出自於前14次景氣循環的經驗。從1954年有調查以來，景氣循環收縮期最短是十個月；在14次循環中，有13次的收縮期都在16個月以內，其中多數都在一年內落底，這也是官員評估本次景氣循環即將落底的依據。然而，今年國際政經情勢詭譎，是否能夠如預期在上半年景氣落底，變數頗多。

在過去調查中，唯一一次景氣收縮期超過兩年，是1975年到1980年的第五次循環，該次收縮期長達37個月，也是唯一一次景氣收縮期超過兩年。當年景氣收縮期如此之長，與1973年和1979年兩次石油危機有關。1974年我國經濟成長率由前一年的11.9%驟降至0.6%，隔年亦只有個位數成長，當時蔣經國內閣提出了穩定經濟措施方案，推動後人熟知的十大建設，既是要改善基礎設施與推動產業升級，也要藉內需點火，推動經濟回溫。

當前的總體經濟環境與上世紀70年代石油危機有相當不同，但仍有類似之處。本波景氣回落的原因是俄烏戰爭等因素引發的通膨，讓各國紛紛升息應對，加劇了民眾對之後景氣前景的悲觀預期。原本已稍稍控制的通膨問題，在石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）無預警宣布減產後，通膨降溫的時間點再被延後，各國央行升息的腳步不停，今年全球經濟發展的前景更加黯淡。

央行最近的理監事會展望也反映出外冷內溫的預期。央行理監事會下調了經濟成長預期至2.21%，這預估值低於民間主要智庫數據但高於主計總處今年2月預估的2.12%，值得注意的是，央行預測今年內需貢獻經濟成長率2.65個百分點，淨外需的貢獻是負0.44個百分點，代表在全球央行持續升息下，今年全球經貿擴張動能受限，產業去庫存時間將拉長，出口產業今年挑戰嚴峻。

國際政經情勢今年仍難樂觀，除了俄烏戰爭仍未見解決曙光，美國與中東之間的矛盾再度加劇了國際能源價格走升的可能性。美國聯準會上月雖然刪除了「持續升息」字眼，但近期國際局勢轉變，聯準會官員示警通膨問題惡化，應對通膨的行動將延長。主要經濟體持續升息的外溢效應威脅仍在，停滯性通膨的陰影再度籠罩全球。

台灣內需市場樂觀之處在於新冠疫情已近終點，上半年就可能將新冠肺炎從第五類法定傳染病降至第四類，代表疫情管控將完全鬆綁，國人消費逐漸回到疫情前水準；內需市場隱憂之處在於民間投資轉為衰退，過去幾年國內投資主力如台積電等廠商，為因應市場需求降低而放緩擴廠計畫，今年內需投資成長幅度將受限。

在擴大內需上，政府除了必須落實投資台灣三大方案，公共支出預算也必須穩步推進，避免公共投資與民間投資失溫。在其他內需經濟上，我國跟歐美多國一樣，都在疫後出現勞動人口短缺，這特別發生在觀光、餐飲與零售等行業上，建議政府適時推動鼓勵就業方案，讓正迎來解封商機的內需產業不會因人力短缺而錯失商機。

外在市場難以期待，今年台灣景氣是溫或冷，關鍵在內循環。政府若要期待景氣落底，必須拿出更多振興內需的配套方案。