經濟日報社論／照顧弱勢 思考房租改列特別扣除

最近有立委建議將房屋租金支出從「列舉」扣除改列為「特別」扣除。財政部長莊翠雲回應，認為兩種扣除在屬性上可能會有牴觸，也可能會引起其他的類比，所以要審慎考量。

立委的理由，主要是目前全國租屋族約有90萬戶，但綜合所得稅適用列舉扣除額的申報戶有57萬戶，推估租屋族還有33萬多戶要課稅，顯然房租支出的列舉扣除額並不足夠，且列為特別扣除額還可凸顯生存權、基本生活支出有無獲得保障的意義。

立委的數據和說法其實並不完整。因為目前的列舉扣除額包括捐贈、保險費、醫藥生育支出、災害損失、房貸利息、房租支出、競選經費等七項。而房貸利息和房租只能二選一，租屋族多為弱勢，頂多只能利用保費和房租兩項扣除，且列舉扣除額從未隨物價上漲而調整，列舉扣除額長期以來對弱勢幾無實質幫助。

此外，標準扣除額隨物價上漲而調高，111年度單身為12.4萬元，有配偶者則為24.8萬元。在標準扣除和列舉扣除二選一之下，目前絕大多數的所得稅申報戶，都直接採用標準扣除。因此，600多萬申報戶中，不到8％（只有57萬戶）適用列舉扣除，但扣除額有的超過百萬元，以致高所得者的有效稅率偏低，以致所得稅「縮小貧富差距」的功能不彰。

也難怪，目前全台灣實際租屋人口超過300萬人、100多萬戶，且因房價上漲超過薪資所得成長，超過40多歲還在租屋的情形愈來愈多，但享有房租支出列舉扣除的租屋者，實際上僅有2.7萬戶（低於3％），所以列舉扣除對租屋的弱勢「形同虛設」，可謂毫無幫助。因此，有必要將房租支出改列為「特別扣除額」，才能實質幫助弱勢。

財長表示，要從租稅公平、財政收入作通盤考量，並把列舉扣除的「屬性」當作是對納稅人維持基本生活所需的重大支出；有一些政策目的，基於考量經濟或社會原因，才會列在特別扣除額。因此，如將房租支出改列為特別扣除額，在屬性上會有牴觸。

事實上，所得稅法從未定義各種扣除額的屬性，例如「捐贈」，顯然不是「維持基本生活所需的重大支出」，卻放在列舉扣除項目，如何自圓其說？長期照顧特別扣除、身心障礙特別扣除，比較像是「維持基本生活所需的重大支出」，豈不是該改列為列舉扣除額？

其次，「房租支出改列特別扣除額，可能會引起其他的類比，所以要審慎考量」的說法，意指怕其他人有樣學樣，會巧立「特別」扣除額的名目，進而造成稅收損失，但是，財政部每年放縱的重大租稅減免優惠，例如產創條例、科學園區管理條例、獎參條例、促參法等，對高科技等優勢產業錦上添花的租稅減免，動則稅收損失高達數百億，最近還火速通過「台版晶片法案」，對具國際供應鏈關鍵地位的公司給予史上最大的減稅。財政部不但沒有要求稅式支出評估和公聽會，更不敢以「會引起其他的類比」的理由阻擋。

此外，近年來對進口的葡萄酒減稅、藝術品交易適用分離課稅實質稅率僅1.2%，還有金融商品利息所得或交易所得給予分離課稅，適用僅10％稅率，財政部又何曾在乎稅收損失和租稅不公平？更何況，房租支出扣除額僅有12萬，基於租稅中性原則，也早該調高到和房貸利息扣除額30萬的水準。若改列為特別扣除額，租屋弱勢適用較低的稅率，本來就沒有什麼稅收損失，還可以從房東那邊增加更多的稅收，財政部對於租屋弱勢應該雪中送炭，別再斤斤計較，這樣的財政部才是「溫暖內閣」表率。