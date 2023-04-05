經濟日報社論／OPEC+突襲減產 衝擊全球經濟

油國組織與夥伴國（OPEC+）在沙烏地阿拉伯領導下，2日意外宣布從5月起大幅減產石油，日產量總共將減少逾164.9萬桶，刺激全球油價飆漲。之前俄羅斯於3月初宣布將減產50萬桶，國際油市並不以為意，但現在是由沙國領銜減產，所隱含的意義以及對國際油價的影響，絕對非同小可。

首先，沙國如此之大的動作，顯然是在對美國叫板，凸顯出沙、美之間的矛盾加深。拜登在競選期間，曾一再抨擊沙國王儲賓．沙爾曼戕害人權，雙方關係相當惡劣。2021年拜登就任不久，美國通膨便開始上升，2022年俄羅斯入侵烏克蘭又刺激油價飆漲，於是拜登政府一再要求沙國增產，完全把沙國當作石油幫浦，沙國自然無法接受，沒有減產就已經是給足拜登面子，不可能犧牲本身的利益而增產石油。

其次，拜登政府先是在2021年釋出5,000萬桶石油抑制國內油價上漲，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後更釋出1.8億桶庫存。

美國政府之前承諾會在油價「達到或低於」每桶67-72美元時重建庫存，但能源部長格蘭霍姆日前表示，今年很難大量採購石油，使國際油價最低跌到逼近70美元防線。拜登政府先是釋出庫存以壓低油價，現在又出爾反爾，自然令沙國大為不滿。

再者，賓．沙爾曼目前正在大力推動經濟改革，使沙國能夠經濟多元化，不再只依賴石油產業。具體項目包括籌建「新未來城（NEOM）」，發展綠能產業，新建綠氫工廠，與鴻海集團合作生產電動車，建設紅海沿岸觀光設施，預估從現在到2030年總共將投資1.3兆美元，因此必須全力增加石油收入。

鑒於美國為抑制通膨而不斷升息，沙國自然擔憂全球經濟將大走下坡，加上最近銀行倒閉事件更可能引發金融危機，使全球經濟衰退的風險升高，勢必壓抑石油需求，因此現在必須先做「預防性」減產，阻止油價進一步下跌。

另外，目前美國頁岩石油生產已進入高原期，增產空間有限，因此OPEC+不太擔心減產會使本身的市場占有率嚴重流失，何況目前美國的石油戰略庫存只剩3.72億桶，是1983年來最低水位，使美國平衡國際油市供需的力量減弱，沙國重新成為油市的平衡者，此時不減產抬價，更待何時？

沙國這套「沙烏地優先（Saudi First）」的政策，顯然是要與美國脫鉤，實現自主性的經濟發展策略。在國家安全上，沙國正在與俄羅斯及中國加強關係，最近中國更促成沙國與宿敵伊朗達成和解。如果中東新政治情勢能穩定發展，美國對沙國的影響力將明顯下降，沙國也能以本身的利益最大化，作為決定石油產量的基準。

對全球經濟而言，最受關注的仍是國際油價將受到多大衝擊，這還是要從供給與需求兩方面來探討。從需求面看，有兩大利多因素，分別是全球航空及陸運逐漸恢復到疫情之前的水準，以及中國大陸解封後經濟可望復甦；但也有兩大利空，分別是利率居高與新發生的銀行危機，以及減產後油價回升，都會抑制石油需求。

再看供給面，俄羅斯雖宣布減產50萬桶，但估計實際上只會減少30萬桶，且其他產油國的減產紀錄一向不佳，因此整個OPEC+的實際減產量大約只有100萬桶左右。

綜合來看，預料OPEC+減產的真正威力，將從5月需求旺季開始之後明顯擴大，屆時上探每桶100美元的可能性甚高；但到秋季開始進入需求淡季，且美、歐國家升息對經濟的「時間滯後」效應將逐漸顯現，油價可能回跌。

對全球經濟而言，OPEC+減產，油價勁升，對通膨無異於火上澆油，各國央行即使不再大幅升息，但維持高利率的時間將會更久，經濟也將雪上加霜。