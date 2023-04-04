聯合報社論／只顧發包不顧品質，鄭文燦的虛榮作風

桃園市長張善政公布前市府「三大秘寶」公共工程體檢結果，發現工程出事原因千奇百怪，審核過程十幾關卻無人糾錯，如同把錢丟到水裡。例如，平鎮文化公園停車場倒塌致死，是結構技師「鍵入」錯誤；竹圍遊艇碼頭半年內崩壞半數，是因為根本未做水文調查；而楊梅區公所大樓遇雨上浮，則是當初鑽探報告不實，根本誤估地下水位。

鄭文燦任內不少公共工程發生事故，引發外界議論。張善政上任後，組成「公共工程體檢委員會」，由工程會前主委李鴻源擔任總顧問，希望透過體檢深入追查事故及疏失原因，並設法改正。首批體檢對象鎖定三大工程：一是發生施工中倒塌致死的平鎮文化公園停車場，二是碼頭崩毀過半的竹圍港遊艇碼頭，三則是遇雨「漂浮」的楊梅區公所新建大樓。至於天花板被震塌的八德羽球館事件，尚未列入此次體檢範圍。

平鎮文化公園停車場二○二○年在施工中發生倒塌事件，造成一死二傷。經「體檢會」追查，發現釀禍的源頭是一名結構技師在電腦key in時鍵入錯誤，導致設計出來的承受力僅達規定標準的四分之一。更糟的是，其後經過十幾次審核，卻沒有人發現這項致命錯誤。因為結構設計錯誤，導致營造施工不良，便造成工人枉送性命的悲劇。後來，桃園市府把工程經費從二．九五億元追加到四．八六億元，仍由原營造廠繼續施作。

竹圍港遊艇碼頭則是去年中才風光啟用，不到半年，四區已有兩區碼頭嚴重崩毀沉陷。船主更怒罵，停靠在碼頭的船隻，一個月內五度因浪大被扯斷繫繩，認為是設計不當。經「體檢會」檢查結果，發現鄭文燦市府根本未做竹圍水文調查，只拿台北港的水文數據套用，加上防波堤不夠長，迎浪區碼頭浮箱很快就被大浪沖毀。李鴻源說，前市府竟想用區區一億元建出遊艇碼頭，很不可思議；而這樣的設計如何通過層層審核，也令人納悶。

耗資七．八億元的楊梅區公所新建大樓，在二○二一年八月盧碧颱風時，竟因遇雨「上浮」九到四十五公分不等，導致傾斜。經體檢會追查，發現該工程水文報告草率，將平地地下水位設定標準隨便套用在坡地；一遇豪雨，地下水層上升，就讓整座建築漂浮而傾斜。事後，鄭文燦將十五個地下停車位灌漿增重，並加設七十九根地錨，追加三千多萬元經費，犧牲十五個停車位，多花了九個月來穩住結構。

上述三案的共同點是：一，事前的工程規畫潦草；二，得標者不做基本功，卻胡亂拿其他工程的數據充數；三，市府的審核也流於形式，毫無把關糾錯功能；四，除了人命損傷，工程預算大幅追加，工期則大幅延宕。這三案雖由三個不同的局處負責，但已可看出鄭文燦任內的好大喜功，公共工程建案多如牛毛，因而衍生只顧發包、不顧品質的現象，也凸顯鄭文燦華而不實的虛榮風格。

張善政借重專家對轄內問題公共工程重新體檢，得到了漂亮的成果。諷刺的是，民進黨對此惱羞成怒，批評張善政是在「清算」前朝；這種反應，才是在模糊焦點。事實上，公共工程所費不貲，又涉及公共安全，唯有追出問題源頭並糾正錯誤，才能避免官員一錯再錯，並確保公眾安全。如此作法，才是對市民負責的行為，也是「政黨輪替」的目的所在。

鄭文燦在桃園任內，以身段柔軟、工於周旋著稱，從而贏得不少地方好評。然而，如今攤開他任內諸多草率行事、只顧表皮的建設，其作風實讓人敬謝不敏。