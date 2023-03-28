經濟日報社論／晶片戰爭下 台灣產業何去何從？

近期國內再次掀起在地緣政治下台灣半導體發展的討論熱潮，繼前經濟部長尹啟銘發表新書「晶片對決」後，台積電創辦人張忠謀參與「晶片戰爭」作者克里斯米勒的座談，除了抱怨過去政府投資台積電心不甘情不願之外，也發言支持美國壓制中國半導體產業的作法，引起各界廣泛討論。

無論是晶片戰爭還是對決，雖然各界的觀點與切入角度不同，但都同樣彰顯了一個事實，就是台灣的核心產業半導體，早已捲入美中兩強的對抗中。換言之，台灣半導體產業淪為大國對奕的棋子或籌碼，作為牽制對手的利器，也可能在特定時刻淪為棄子。

在張忠謀口中，那少數堅定支持台積電的政府官員-李國鼎，當時的政策思維邏輯並不複雜，就是集中台灣有限的政策資源，選定特定產業投入發展，藉此追求國家的經濟與產業成長。但放眼目前的國際媒體、輿論，甚至學術研究，對半導體的討論熱潮已從經濟與產業的思維，衍伸至地緣政治等國際關係與政治邏輯。這樣的思維邏輯對台灣產業是好事嗎？

當美國透過各種方式壓制中國半導體產業發展時，我國產業的市場與客戶選擇受限，生產地點也受限，甚至零組件、原料來源、合作對象亦將受牽制。當美國要求半導體甚至其他高科技供應鏈遷往美國設廠時，台灣的供應鏈業者「自願」配合前往設廠，接受成本高昂的生產條件。其他友好盟邦也起而效尤，皆以外交友好的名義，以類似「情勒」的方式，希望我國政府鼓勵業者前往設廠。這些恐怕都不是小事；更嚴重的是，當我國業者前往設廠後，當地政府卻可能如美國般祭出更多配套條件，進一步影響業者在該地生產的營運效率。

而這些都還沒有考量中國可能對美國採取報復舉措下，對我國業者可能的衝擊。在過去三年，中國受到疫情管制影響，經濟發展遲緩，對美國的相關措施，基本上可說是無反制作為，例如發展自主技術等替代方案，到目前為止未見明顯成效。但中國在疫情解封後，未來兩、三年內若經濟活動有效恢復，仍可能會進一步對美國採取反制措施，我國產業是否受牽連，仍屬未知。

在這樣的大國對抗氛圍下，我國政府已努力地對外宣傳、溝通，強調台灣是全球民主世界的夥伴，在台灣研發並生產半導體，是最有效率的運作模式，各國也無法複製台灣的半導體產業，因此應共同努力維護台灣的安全，避免中國大陸的威脅甚至侵略。但言者諄諄，聽者藐藐，當初原本有意投入自主半導體生產的國家，至今仍無一放棄，相反地，卻更積極地遊說我國政府、業者前往投資設廠。

對我國產業來說，若能按產業運作邏輯，在考量生產成本、市場吸引力、科技支持程度等因素下，自主決定至國外某地設廠，本來就是跨國企業發展必經之路。許多國際大廠如Intel、英飛凌等，早已全球布局，台積電、聯電等科技業者，也在多年前即進行跨國據點的設立。這樣的決策邏輯，是企業為提升其競爭力所作的決策。

但如果是在國際關係、政治的干擾、限制下所作的決策，則形成被扭曲的全球化布局，可能使相關業者的競爭力大幅受損。對各界辛勤投入發展超過50年的台灣半導體產業來說，仍應思考減少干擾，以維持全球競爭力。目前的最佳解方，應為低調地面對大國對抗，即使仍不得不配合相關管制措施，但仍應將關注焦點與資源聚焦於先進技術與關鍵應用的布局。惟有掌握更多核心技術，從上游的材料、設備，到IC設計、記憶體、代工製造與封測等，積極進行完整布局，才是維持我國產業地位於不墜的關鍵。