經濟日報社論／金融風暴未必來襲 但要警覺

繼美國矽谷銀行和瑞士信貸相繼出事之後，現在又陸續傳出美國和歐洲幾家地區銀行發生問題，包括第一共和銀行與簽名銀行等，接連發生銀行營運與流動性不足，許多人擔心現在是否會如同2009年全球金融海嘯一般，有新的一波金融風暴出現。政府與金融部門該如何因應這一波金融動盪。

首先，這一波發生問題的銀行規模並非很大，其產生的直接衝擊其實是有限的。尤其是這些銀行與2009年美國一些投資銀行的情況不同，當年投資銀行的財務槓桿玩的很大，比方說，當年雷曼兄弟的財務槓桿曾經超過60倍，出現財務危機時，所牽連到的其他金融業或是投資者的金額和人數，比現在發生的情況要嚴重許多。其次，2009年全球金融海嘯是因為聯準會快速升息，使得次貸者無力還債，導致美國不動產市場全面崩潰，再經過衍生性金融商品的推波助瀾，最終造成全球性的金融海嘯。但是，這一次出現問題的銀行，很大一部分還是因為銀行本身營運與管理上所造成的結果。

不過，這次這麼多銀行出問題，都還是與聯準會和歐洲央行大幅且快速的升息有關。依2009年的經驗來看，當年聯準會快速升息，造成不動產市場崩潰，導致不動產相關有價證券價格大跌，從而擴大了金融海嘯的規模。這一次升息導致銀行手中持有的債券價格大跌，而造成債券持有者利潤的嚴重損失，從而讓個別銀行產生虧損。在存款戶擔心銀行倒閉的情況下，紛紛提領現金，出現擠兌；由於銀行的自有資金有限，在流動性不足情況下，宣布倒閉。目前看起來國內銀行因為向國外採購的相關金融商品數目有限，因此衝擊較小。

但是這次銀行出現的問題仍然值得警惕，也將是未來金融產業健全發展很重要的指標：首先，這次金融事件，是因為聯準會升息太快所導致，這與2009年的情況很像。因此政府在變動政策時，應該要謹慎，尤其是金融政策原本就應該要穩健保守。所以，即使面對如此嚴重的通膨，政府在調整利率時，速度與幅度都應該要再謹慎一點。

其次，這次一些銀行本身的問題很多，例如購買太多債券，資產占比太大，當利息突然上升，造成債券價格大跌，而導致銀行財務調度上出現問題。所以，更嚴格的金融監理絕對是有必要的。同時，這次發生問題的額外一級資本債券（AT1），雖然名為債券，但是其中有一條款規定有需要時，銀行時隨時可以註銷該債券，造成其還款順序甚至比股權還低，這與傳統上的認知有很大的差異。今後金融機構在銷售這種債券時，相關規定一定要註明的更清楚，讓投資人去決定是否要去購買。

第三，近年來因為網路銀行的發達，存戶很容易在網路上就把存款轉至其他銀行，而造成原來銀行出現流動性不足的問題。因此，有人建議應該在銀行設立熔斷機制，當存款戶領款達到一定比例，銀行可以暫時拒絕存款戶的領款。我們覺得這種建議並不適當，因為銀行存在的目的，就是在提供存款戶的流動性，銀行不應該拒絕存款戶領款。比較好的做法應該是央行提供更具有流動性的機制，讓出現異常提領的銀行可以在極短的時間內，就取得央行資金的挹注，讓銀行暫時度過被擠兌的風險。

總而言之，雖然到目前為止，發生問題的銀行都是以個別原因為主，造成全面性金融風暴的機會較小，但是這也顯示出金融監理的重要性。另外一方面，央行在調整貨幣政策時，首重穩健性，避免急升急降。雖然這次國際上的銀行出事對台灣衝擊較小，但是「他山之石，可以攻錯」，我們的央行和金管部門還是應該要謹慎因應。