聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／追逃兵變成丟人球

聯合報／ 聯合報黑白集
金門地檢署主任檢察官劉建志表示，陳姓士兵涉嫌違反陸海空軍刑法，檢方已對他發布通緝，後續將向大陸提出「遣返」的請求。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官劉建志表示，陳姓士兵涉嫌違反陸海空軍刑法，檢方已對他發布通緝，後續將向大陸提出「遣返」的請求。記者蔡家蓁／攝影

二膽上兵陳嘉壎泳渡對岸，涉敵前叛逃，政府因應被動，引發社會質疑備戰是打假球，連逃兵都管不了。金門地檢署急忙發布通緝，並稱透過法務部向大陸請求遣返。奇怪的是，法務部僅表示尊重金檢職權，卻避談何時聯繫陸方。若兩岸對「共同打擊逃兵」形成共識，國軍與解放軍的關係可能要起化學變化。

軍方和司法都很講政治。憲兵隊調查，先切割部隊主官責任，聲稱「沒有管教問題」，也不追究陳員救生衣來源等疑點。金檢接案時，聲稱有諸多待查事項；豈料隔天就依《陸海空軍刑法》發出逃兵通緝，立馬將燙手山芋丟給法務部。

通緝原由採用罪刑較輕的「無故脫免職務」，不採「通敵」重罪，幫金防部長官們保全了前途。更微妙的是，檢方依《兩岸共同打擊犯罪協議》要求對岸遣返，看似結案在即，其實此路未必能通。

依《共打協議》，必須是兩岸均認同的犯罪行為，若一方有異議，即得經雙方協商。我方兩岸遣返刑事犯作業要點，針對對岸要求遣返部分已將軍事犯排除在外，這是根據雙方立場訂定，反之亦然。遣返逃兵須先確認身分，承認對方的「國軍」，這已超過司法合作範疇，更需透過兩岸溝通解決。

明知軍事犯和刑事犯不同，司法單位未經協商就發通緝要對岸配合，這是追逃兵還是丟人球？

通緝 司法 法務部

延伸閱讀

二膽上兵陳嘉壎案提遣返 法務部尊重檢方職權

影／網傳大陸贈二膽逃兵一間房？ 陳玉珍：無稽之談

被罵「福建軍區在台發言人」 陳玉珍：請名嘴先做好功課

影／「明確逃兵事實」二膽兵背債逃大陸 通緝令時效20年

相關新聞

聯合報社論／從盧秀燕的「客氣」，看蔡政府的浮誇風

台中市巨蛋經費從六十五億元追加到近一百億，民進黨議員要求市府說明；市長盧秀燕不慍不火舉了兩個例子，當即讓對方啞口無言。她...

聯合報社論／馬英九赴陸有助兩岸和平，綠營抹紅不了

前總統馬英九下周將登陸訪問，以祭祖及青年交流名義進行十一天的參訪。由於是七十多年來首位卸任中華民國總統訪陸，這項消息引起...

聯合報黑白集／徒有法制，沒有文明

在民進黨治理下，什麼是法治，什麼是法制，什麼是文明，完全讓人困惑。它在野的時候，示威抗議勒頸丟蛋打耳光，樣樣都來。它執政...

聯合報黑白集／追逃兵變成丟人球

二膽上兵陳嘉壎泳渡對岸，涉敵前叛逃，政府因應被動，引發社會質疑備戰是打假球，連逃兵都管不了。金門地檢署急忙發布通緝，並稱...

經濟日報社論／別輕忽貨幣政策緊縮的衝擊

美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件，引發市場恐慌之餘，也帶起央行貨幣政策有效性與副作用是否顯現的評議。尤其去年美國暴力升息多...

經濟日報社論／從缺藥看強化產業韌性的必要

台灣缺藥問題從年初延燒至今，尚未完全解決。政府及產業持續努力改善，但在全球都將醫藥用品視為關鍵物資，全力提高韌性及供應鏈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦