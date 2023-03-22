聯合報黑白集／追逃兵變成丟人球

二膽上兵陳嘉壎泳渡對岸，涉敵前叛逃，政府因應被動，引發社會質疑備戰是打假球，連逃兵都管不了。金門地檢署急忙發布通緝，並稱透過法務部向大陸請求遣返。奇怪的是，法務部僅表示尊重金檢職權，卻避談何時聯繫陸方。若兩岸對「共同打擊逃兵」形成共識，國軍與解放軍的關係可能要起化學變化。

軍方和司法都很講政治。憲兵隊調查，先切割部隊主官責任，聲稱「沒有管教問題」，也不追究陳員救生衣來源等疑點。金檢接案時，聲稱有諸多待查事項；豈料隔天就依《陸海空軍刑法》發出逃兵通緝，立馬將燙手山芋丟給法務部。

通緝原由採用罪刑較輕的「無故脫免職務」，不採「通敵」重罪，幫金防部長官們保全了前途。更微妙的是，檢方依《兩岸共同打擊犯罪協議》要求對岸遣返，看似結案在即，其實此路未必能通。

依《共打協議》，必須是兩岸均認同的犯罪行為，若一方有異議，即得經雙方協商。我方兩岸遣返刑事犯作業要點，針對對岸要求遣返部分已將軍事犯排除在外，這是根據雙方立場訂定，反之亦然。遣返逃兵須先確認身分，承認對方的「國軍」，這已超過司法合作範疇，更需透過兩岸溝通解決。

明知軍事犯和刑事犯不同，司法單位未經協商就發通緝要對岸配合，這是追逃兵還是丟人球？