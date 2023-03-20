經濟日報社論／電價選擇性調漲 無法抗通膨

外界質疑再生能源躉購制度導致台電去年虧損2,271億元，台電則表示，去年再生能源每度躉購成本並未增加，但因為購電度數增加，而多支出160億元。在2月時台電也曾發新聞稿，說明電價調漲會影響物價，因而無法完全反映成本。而經濟部則在3月17日宣布4月電價平均調漲11%，估計將影響177萬戶。綠電購買對台電虧損的影響為何？台電選擇性微調電價的政策在長期間是否能夠抑止通膨？皆值得討論。

根據台電公司網站所提供的電價、成本結構以及盈虧資料，可以明瞭再生能源躉購制度對台電經營績效的影響。在前年，台電平均每度電費為2.5885元，而平均每度發電成本為2.4646元，因而出現盈餘223億元。其中，再生能源躉購量占總發電量的4.8%，達到90.8億度。以平均每度購買價4.69元扣除每度電費2.5885元，再乘以購買電量，可得到再生能源躉購制度造成台電虧損190.8億元。在去年時，台電平均每度電費2.7246元，而平均每度發電成本3.8985元，因而出現虧損2,271億元。台電並未提供去年再生能源的購買量及單價，但曾說去年再生能源收購價格未變，但總收購金額增加37%，因而可推估去年此項虧損約244億元，占總虧損金額將近11%。上述數據顯示，當台電由再生能源每多收購總發電量的1% ，則會多出現40億元虧損。因此，當我國朝向綠能占總發電量20%的目標邁進時，台電的虧損會愈疊愈高。

去年台電每度發電成本雖超過電價43%，但僅在6月對2.2萬工、商用戶調漲15%電價以及對3%民生用戶調漲9%電價。反觀南韓去年及今年調漲電價近兩成，導致目前電價較2020年高出43%。這對兩國的通膨及基準利率造成不同衝擊。在2020年5月時，南韓消費者物價指數（CPI）年增率為-0.21%，到了去年7月到達6.34%的高點後，在今年2月降為4.8%。為了壓抑通膨，南韓央行將重貼現率由2021年7月的0.5%增加到今年1月的3.5%。相對地，在2020年5月，我國CPI年增率為-1.21%，到了去年6月到達3.59%的高點後，在今年2月降為2.43%。由於央行將重貼現率由去年3月的1.125%僅增加到去年12月的1.75%，因而短期間台電似乎抵擋住輸入性通膨的「海嘯」。

然而，長期間凍漲電價是否仍能抗通膨？1970年代美國尼克森總統實施的工資及物價管制政策提供很好的借鏡。這個政策從1971年8月開始實施，直到1974年4月結束，而在此期間實施了包括凍結薪資與物價90天、限制薪資成長5.5%、必須向政府證明物價上漲有正當理由，以及汽車每隔一天才能加油等措施。此政策剛開始實施時，民眾為政府的決心喝采；然而，其後當各種被管制的商品紛紛出現短缺時，民眾逐漸醒悟到通膨無法被壓住，反而對未來通膨產生了預期心理，而最後實際通膨也往這些預期靠攏。另一方面，在和雇主協商薪資時，勞工要求彌補通膨的損失，而雇主只好將薪資增幅轉嫁到消費者身上，最終形成工資物價螺旋膨脹。這種惡化的發展一直到1980年12月，聯邦資金利率住上調至接近20%才被遏止。

上述經驗顯示，來自供給面所產生的通膨壓力必須以升息因應。我國針對少數用電戶調漲電價的政策，長期間並無法抑制通膨；這是因為民眾會形成政府無法承受油價凍漲及電價微調，導致中油及台電的巨額虧損，因而日後必定大幅調漲的預期心理。此種預期易使通膨形成自我實現，從而摧毀物價的穩定性。因此，台電宜將去年可使其損益兩平的電價漲幅43%，在今年分階段補足。如此一來，除了能使用電量較多的個人及廠商承擔更多成本外，也可誘使所有民眾節能減碳。另一方面，當國內通膨壓力因油、電價不再凍漲而宣洩出來，則央行恐須被動以較大幅度升息因應。