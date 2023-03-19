聯合報社論／錯誤能源政策的代價，光靠漲電價不夠還

經濟部宣布下月起調漲電價，平均漲幅百分之十一，調整後的電價每度三點一一五四元，兩者均寫下了蔡政府執政以來之最，後者還比馬政府時期的最高電價三點一一三九元更高。為避免電價衝擊蔡政府的支持度，經濟部稱因俄烏戰爭、國際能源價格飆漲，國內電價不得不調；但這是為明年總統大選打「政治預防針」，掩飾電價上漲根源於蔡政府錯誤的能源政策。

蔡總統為護航其能源政策，七年來八次凍漲電價，終究走到無力回天的時刻，在她任期最後兩年，已兩度調漲電價。蔡政府執政初期總是輕描淡寫不認國內電價會大幅上漲，但如果今年不漲電價，台電這兩年累計虧損將突破五千億，加上中油配合凍漲天然氣價，以及核四的建廠認列虧損，檯面上可見的虧損就多達上兆元，這還沒有將未來廿年國人要為蔡政府的高貴綠能付出上兆元費用納入。

眼見台電虧損的黑洞越來越大，蔡政府去年先是編列一千五百億元增資，避免台電破產，今年也要將超徵稅收中的五百億用於平穩電價，這些人民納稅錢都只是為了遮掩蔡政府的能源政策規畫不當。七年前蔡英文當選總統後，提出二○二五廢除核電，天然氣、燃煤與綠能各占五成、三成與兩成的能源轉型政策，蔡政府自誇這項能源轉型的「進步」，但國內外學界與產業界卻看出這項政策的「激進」，更警告台灣會為此付出代價。

七年過去，國人尚未看到蔡總統的能源轉型成果，卻先要為她的政策失能埋單。當年她喊出綠能占二成，還不到二○二五年，經濟部長王美花去年就承認辦不到；而當年蔡總統信誓旦旦不會調漲電價也已跳票，蔡總統強辯這是外界誤解她的原意，她只有說電價不會大漲，沒說電價不會上漲。國人對蔡總統的詭辯早已死心，因為二○二五能源轉型失敗，而她二○二四就卸任，國人已無法究責；蔡甚至說，二○二四以後就不是她的事。

面對能源價格大漲困局，我國並非沒有其他選項，若蔡政府願意務實修正能源政策，在成本與時機上，國人就可獲得更多迴旋空間。近年包括德國、日本與南韓等國都重新檢視使用核能選項，作為能源價格高漲時的平穩配套，或是邁向淨零前的過渡。但蔡政府堅持非核，不但終止核四，現有核電廠也不允許延役，等同浪費了至少逾一成的發電量，加劇電價上漲壓力，也不利供電穩定與降低碳排。

在電價調漲時機上，蔡政府也選擇了一個最糟的時間點。電價漲與不漲之間，蔡政府考慮的是民進黨的選情，而非人民與產業界的需要。回顧蔡總統任內八次凍漲電價，多數都因選舉考量；今年國內外經濟前景不明，又遇到嚴重通膨，蔡政府反而堅持漲電價，同樣充滿著政治考量，台電甚至已主動表達「下半年十月再調漲電價的機率不大」，就是為了不要影響明年一月民進黨的總統大選選情。

在野黨監督蔡政府的能源政策，打算砍掉超徵稅收補貼台電的五百億元，王美花急著護航，稱台電「又窮又急」，但過去七年蔡政府有多次機會可以合理調漲電價讓台電彌補虧損，急與不急，都是蔡政府說了算。王美花另稱台電「窮」，但跟綠營交好的綠電業者賺得盆滿缽滿，台南八十八槍案凸顯了綠能是門好生意，民進黨內不惜同志反目。

我國九成以上能源仰賴進口，電價跟隨國際能源價格浮動並非無理，但國人不難看穿蔡政府對電價上下其手的手段，並認清錯誤能源政策的代價，光靠漲電價仍不夠還。