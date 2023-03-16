經濟日報社論／經濟挑戰嚴峻 拿出有效對策

最近一些經濟數據顯示，台灣經濟不但成長趨緩，進入低成長階段，甚至可能會面臨衰退風險，台灣經濟將面臨2009年全球金融風暴以來最大挑戰。

去年第4季台灣經濟成長率為-0.86%，為2016年第1季以來首度出現負成長；此也使去年經濟成長率為2.43%，無法達到保3的目標。

今年情勢也不樂觀，主計總處日前已下修今年經濟成長率為2.12%。未來若是出口繼續低迷，無法有效控制通貨膨脹，今年經濟成長率不但不及去年，還會跌破2%甚至更低的水準。

由於全球經濟放緩，持續通貨膨脹，以及企業仍在消化庫存等因素，需求降低下出口明顯下滑。台灣的出口自去年9月開始衰退，到今年1月已經連續五個月負成長。若與前一年同期相比，合計出口共減少211.6億美元，為經濟表現不佳的主要原因。

台灣主要出口地區均出現衰退，其中以中國大陸下滑最快。出口暢旺是近年來台灣經濟平穩的主要原因，在去年9月開始衰退前，曾連續26個月正成長，其中以對中國大陸出口成長最快。台灣對中國大陸（含香港）占總出口比重在2020年達到歷史新高的43.9%，2021年也高達42.3%。半導體產品為對大陸出口主力，在美國對中國多項管制措施下，台灣半導體對大陸出口持續上升，已占對中國近六成出口。

但自去年開始由於中國大陸經濟不景氣，消費疲軟，企業庫存壓力調整下，對大陸出口減緩，以下半年最為明顯。去年9月到今年1月對中國大陸出口衰退154.5億美元，減幅高達18.5%，幾乎占台灣對全球出口衰退金額211.6億美元的四分之三。使得2022年台灣對中國出口減少4.2%，台灣對中國出口占總出口比重也降低到38.8%，為2005年以來的最低。

面對未來嚴峻經濟形勢，台灣應有正確因應措施。出口衰退是此波經濟下滑的主因，國內市場則在防疫措施放寬，需求激增下反而迅速回溫。但是政府因應對策本末顛倒，例如在去年年底，政府基於經濟榮景超徵稅收，規劃全民普發現金，宣稱不但還稅於民，而且更有助於提振經濟，然而發現金無助於解決目前經濟瓶頸。

台灣當務之急，應由促進出口著手。雖然目前全球景氣不佳，但還是應針對不同出口地區，由需求面制定出口拓銷方案。

特別是應正視大陸市場的重要性。此波經濟成長轉折，主要是因為中國市場降溫減少對台灣進口，顯示台灣仍離不開大陸市場。政府過去一直念茲在茲強調降低對中國出口依賴，分散市場的迫切性；但在沒有足夠替代市場下，絕非是以經濟成長為代價，降低對中國的出口依存度，未來開拓中國市場仍有其必要性。

另外也應評估如何維持內需市場成長。內需成長主要是防疫措施鬆綁所激發；未來若一旦需求回歸常態，內需必然會減弱，勢必要推出更多提振內需措施才能支撐成長。例如此波內需成長主要是來自餐飲、零售、旅館等，不少是由國內旅遊所帶動；但也暴露出配套措施不足，以致成本偏高，更不利於吸引外籍觀光客，目前來台旅客仍遠不及疫前的水準。特別是兩岸關係不佳，以及政府諸多限制下，過去占來台旅客約四成的陸客幾乎歸零。

政府應由強化觀光基礎設施，提升旅遊品質，打造優質環境著手；但目前仍是沿襲以往直接補貼的方式，不但是由全民埋單，更是難以持續，無助於台灣國際觀光形象的提升。

另外也應紓解通貨膨脹對社會的影響，去年通膨率逼近3%，導致實質經常性薪資連續二年負成長，今年情況也不樂觀。政府必須抑制通貨膨脹，確保民生物資價格平穩及不匱乏，才能降低對庶民的影響。