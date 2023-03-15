經濟日報社論／中國大陸經濟難關重重

兩會結束，大陸國務院新領導班子也正式亮相，換上的李強總理、四位副總理，除了何立峰外，都沒有在中央層級歷練過，許多評論認為，習近平用人只重忠誠，完全不考慮工作能力與經驗，再加上強調黨的集中統一領導，新團隊是否有能力和空間，去推行務實的經濟政策令人存疑，中國經濟恐怕要突破重重難關。

李強，最常被提起的施政是，他在去年3月擔任上海市委書記時，完全遵照北京動態清零的指示，上海實施封城，雖然展現對習近平的絕對忠誠，但搞得天怒人怨，當時外界認為，李強的仕途至此為止了。可是10月的20大，李強被任命為政治局常委，排名第二，出乎外界意料之外，按照中共慣例，他將接任總理，外界於是認定中共的決策僵硬，習近平權力達到頂峰，只會用聽話的人。

外傳12月爆發的白紙革命，逼得中共結束清零，但其實沒有這麼簡單；中國官方去年年底正式宣布新冠疫情降級，防疫會議紀錄刻意流出，外界才得知，李強、王滬寧已分任中央防疫領導小組正副組長，原來李強在正式出任總理之前，已經接掌防疫政策的大權。

今年是新政府的開局之年，做為未來的總理，李強是有動機早點引爆解封這顆地雷的，而習其實也有動機快點結束清零，但是他又不能親口宣布放棄清零，這個時候就需要李強給他找台階，肯定其清零政策在過去所起到的作用。

李強先後在浙江、江蘇和上海等最富裕也是市場化最高的地方主政，他的理念是政府應該為企業服務，他曾經表示，「面向市場時，政府要有求必應、無事不擾」，簡單地歸結為「店小二經濟」。可是上海浙江不能代表全國，大陸還有6億人處於貧困中，李強的施政會不會被自己的上海浙江經驗所制約？

事實上，國務院真正決策是在部會，而國務院26個部會首長，絕大部分沒有變動，尤其是財經部門，包括財政部長、商務部長與人行行長，都是老面孔，目的就是在穩住局面，最明確的例子是，外傳中信集團董事長朱鶴新，要接替易綱出任央行行長，結果並未實現。國際上也對大陸財經政策的穩定十分關切，與這些熟面孔打交道，對吸引外資，達成國際協議是有幫助的。

當然大陸目前面臨的經濟危機，不能說不嚴重，李克強在最後政府工作報告中，將2023年的經濟增長目標定為5%左右，雖高於去年的3%，仍是幾十年來表現最差的。但即使目標訂在 5%，也還相當勉強，中國大陸目前面臨的危機層出不窮：全球需求減弱而導致的出口銳減，美國加徵的高關稅，對晶片的封鎖，以及中國勞動力市場已經持續十年的萎縮，再加上地方債務負擔、房地產危機和人口老齡化等挑戰。

此外，政府工作報告中，提出「城鎮新增就業1,200萬人左右」的目標，是自2004年以來最高點，這是因為今年大陸大學畢業生人數將創下歷年新高的1,158萬人。這麼多的新人加入就業市場，對政府形成很大的壓力。

比起大陸國內的保守，國際機構反倒相對樂觀，在花旗、高盛、國際貨幣基金等17個重量級研究機構對中國今年的經濟預測，其中14家機構都預測今年成長率會超過5％，最高的甚至達到5.8％。

值得注意的是，大陸施政的新方向是在強調「提振消費」的重要，李強在上任記者會中就說，絕大部分老百姓不會天天盯牢GDP增加多少，大家更關心的是自己身邊的具體事，像住房、就業、收入、教育、醫療、生態環境，政府工作要貼近老百姓實際感受，要真正做到「民有所盼、政有所為」。消費經濟應該是李強的施政重點，以此突破年度成長目標。